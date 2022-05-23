Немецкое правительство с Шольцем во главе блокирует поставки БМП Украине - Bild

БМП Marder / коллаж Википедия / ua.depositphotos.com

Федеральное немецкое правительство под руководством канцлера Олафа Шольца блокирует поставки Украине боевых машин пехоты (БМП) модели Marder. Оборонный концерн Rheinmetall готов предоставить до 100 таких бронемашин, но его заявка до сих пор не рассмотрена, сообщает немецкий портал Bild.

"Лицемерная игра правительства Шольца о якобы невозможности поставки в Украину боевых машин пехоты Marder выходит на новый виток", ‒ говорится в материале издания.

В тексте говорится об отказе немецкого правительства передать Украине тридцать две БМП Marder, которые находятся в распоряжении Минобороны Германии. Бронемашины, после незначительного ремонта, можно продолжить спокойно использовать.

На этот раз издание выяснило, что Федеральный совет безопасности Германии более месяца блокирует заявку концерна Rheinmetall на поставку Украине 100 БМП Marder, которые находятся в распоряжении производителя. Эти машины могли бы быть приведены в боевую готовность не позднее, чем через шесть недель.

Как отмечают журналисты Bild, если бы немецкие власти одобрили сделку между Rheinmetall и украинским правительством, которая обсуждалась в марте, первые БМП могли бы отправиться в Украину уже летом нынешнего года.

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Напомним, ранее руководитель Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт подтвердила передачу официальным Берлином в распоряжении ВСУ семи самоходных артиллерийских установок (САУ) модели PzH 2000. Такое заявление чиновница сделала во время своего визита в Словакию,

По словам Ламбрехт, в ВСУ отправят САУ, которые сейчас заканчивают ремонтировать, и немецкие военные в них в настоящее время срочно не нуждаются.

Panzerhaubitzen 2000 имеет ствол 52-го калибра (длина 8 метра), автоматической системой заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов.

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