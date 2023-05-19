Российская пропагандистка Симоньян рассказала о подарке, который ей прислали из Гонконга.

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Маргарита Симоньян пожаловалась на странную бандероль / скриншот

Российской пропагандистке Маргарите Симоньян, которая является одним из прямых виновников смертей мирного населения Украины, поделилась интересной новостью.

В частности, главной пропагандистке якобы прислали прибор для самоудовлетворения, "вибрирующую пулю". Более того, на приборе, якобы, были обнаружены следы взрывчатки, сообщило пропагандистское издание "Стархит".

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"На мое имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки (безопасность обнаружила). Полиция разбирается", — написала 43-летняя Симоньян в Telegram-канале.

Взрывная вибрирующая пуля для Симоньян / Скриншот

Позже она также прокомментировала находку. "Бандероль из Гонконга. Взрывного устройства там не оказалось. Зато оказалось вот что. Говорят, это некая "вибропуля" для сексуальных приключений. А по мне так пенал какой-то. Моя жизнь становится все увлекательнее", — посмеялась женщина с подарка, который был призван в оригинальной манере "очистить" карму ведущей за все ее обманы и призывы убивать мирных украинских женщин и детей.

Напомним, ранее российский телеведущий Отар Кушанашвили неожиданно решил заступиться за российскую певицу Аллу Пугачеву и предложил российской пропагандистке Маргарите Симоньян покинуть террористическую Россию.

Отметим, ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая является одной из прямых виновников войны в Украине, сделала "важное" заявление. Видимо, обидевшись на действия путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который на похоронах Юдашкина выразил свое почтение Алле Пугачевой, Симоньян в своей "зековской" манере стала угрожать жителям страны агрессора России.

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