Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

Новости Беларуси - Лукашенко отправил правительство в отставку / УНИАН

Белорусский лидер Александр Лукашенко отправил правительство страны в отставку.

Президент подписал соответствующий указ 3 июня 2020, сообщает БЕЛТА.

Нынешний состав правительства занимал свои должности с 18 августа 2018 года.

"Всегда накануне выборов действующий президент определял правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства", – заявил Лукашенко накануне.

Ранее Лукашенко заявил, что в Беларуси Майданов не будет. Он призвал не проводить аналогии и не сравнивать ситуацию в Беларуси с событиями в Армении или Украине.

Напомним, выборы президента Беларуси состоятся летом, 9 августа.