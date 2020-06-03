Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

Президент подписал соответствующий указ 3 июня 2020.
Белорусский лидер Александр Лукашенко отправил правительство страны в отставку.
Президент подписал соответствующий указ 3 июня 2020, сообщает БЕЛТА.
Нынешний состав правительства занимал свои должности с 18 августа 2018 года.
"Всегда накануне выборов действующий президент определял правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства", – заявил Лукашенко накануне.
Ранее Лукашенко заявил, что в Беларуси Майданов не будет. Он призвал не проводить аналогии и не сравнивать ситуацию в Беларуси с событиями в Армении или Украине.
Напомним, выборы президента Беларуси состоятся летом, 9 августа.
Автор: Диана Беловодская