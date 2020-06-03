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Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

3 июня 2020, 19:23

Президент подписал соответствующий указ 3 июня 2020.

Новости Беларуси - Лукашенко отправил правительство в отставку
Новости Беларуси - Лукашенко отправил правительство в отставку / УНИАН

Белорусский лидер Александр Лукашенко отправил правительство страны в отставку.

Президент подписал соответствующий указ 3 июня 2020, сообщает БЕЛТА.

Нынешний состав правительства занимал свои должности с 18 августа 2018 года.

"Всегда накануне выборов действующий президент определял правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства", – заявил Лукашенко накануне.

Ранее Лукашенко заявил, что в Беларуси Майданов не будет. Он призвал не проводить аналогии и не сравнивать ситуацию в Беларуси с событиями в Армении или Украине.

Напомним, выборы президента Беларуси состоятся летом, 9 августа.

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