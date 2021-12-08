Новый канцлер Германии Шольц сделал жесткое заявление в адрес России

Он напомнил Кремлю о том, что все должны соблюдать принцип нерушимости границ.
В среду, 8 декабря, бывшая канцлер Германии Ангела Меркель передала дела новому главе правительства Олафу Шольцу.
Шольц принял присягу, в которой поклялся "посвятить свою энергию благополучию немецкого народа, увеличению его льгот, предотвращению вреда, соблюдению и защите Основного закона и федеральных законов, добросовестному выполнению своих обязанностей и действовать справедливо по отношению ко всем".
Шольц высказался о возможном вторжении России в Украину
Новый глава правительства также сделал заявление по ситуации вокруг Украины, и напомнил Кремлю о том, что все должны соблюдать принцип нерушимости границ.
"У нас четкая позиция. Мы хотим, чтобы все соблюдали принцип нерушимости границ. Каждый понимает, что будут последствия, если будет иначе. Речь идет, однако, о том, чтобы они (границы) не нарушались", - заявил Шольц телеканалу Welt.
Он подчеркнул, что в ситуации с Украиной "мы все должны работать над тем, чтобы дело не дошло до конфронтации".
"Нерушимость границ - это принцип, который должен соблюдаться всеми, потому что он повышает нашу общую безопасность. Это прогресс, которого мы должны достичь между государствами, а также в Европе - силу дает право, а мощь. Поэтому важно, чтобы мы всеми силами, своим единством в НАТО, например, и в Европейском союзе демонстрировали, что этот принцип в будущем должны уважать все", - заявил Шольц.
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Кто такой Олаф Шольц
Олаф Шольц – немецкий политик, лидер Социал-демокртической партии Германии. Родился 14 июня 1958 года в Оснабрюке.
В период с 2007 по 2009 год возглавлял федеральное министерство труда и социальных дел в правительстве Ангелы Меркель. В марте 2018 года Шольца назначили вице-канцлером ФРГ и министром финансов. На этом посту он был ответственным за финансовый надзор в Германии, а в 2020-2021 годах принимал участие в работе над документом по поддержке экономики в условиях пандемии COVID-19.
В сентябре Шольц стал лидером списка Социал-демократической партии на выборах в Бундестаг. Политическая сила одержала победу, набрав 25,7% голосов избирателей.
Заявления Олафа Шольца по Украине
Новый канцлер ФРГ Шольц ранее заявлял, что Украина должна остаться транзитером российского газа в Европу даже после того, как состоится запуск Северного потока-2 (трубопровода Газпрома в обход Украины, - ред.). Он подчеркнул, что гарантии Киеву в рамках сделки США и Германии должны быть соблюдены.
Ранее Шольц прокомментировал ситуацию с угрозой возможного военного вторжения России в Украину. Он фактически подверг критике Москву, заявил о поддержке Киева и подчеркнул, что вопрос пересмотра государственных границ для Германии является неприемлемым.
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