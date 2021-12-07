Военная атака РФ на Украину и остановка Северного потока-2: Шольц сделал предупреждение Москве

Германия очень серьезно следит за ситуацией в Украине - Шольц / Reuters/Fabrizio Bensch

Безопасность Европы базируется и на принципе нерушимости государственных границ. Нельзя допустить перелистывания учебников истории и перекраивания кордонов. Возможное военное вторжение России в Украину является неприемлемым сценарием. Однако в Берлине пока не могут сказать, что в такой ситуации ждет Северный поток-2. Об этом заявил будущий канцлер Германии Олаф Шольц.

Как сообщает Фокус, Германия выступает против нарушения территориальных границ государств и подвергает критике возможный сценарий военного вторжения в Украину.

Читайте такжеСделка США и ФРГ по СП-2 провалилась: Газпром намерен полностью обрубить транзит газа через Украину"Безопасность в Европе предполагает соблюдение принципов. В том числе принципа нерушимости границ. Никто не должен пролистывать учебники истории, чтобы перекраивать границы. Это было бы неприемлемой ситуацией, если бы возникла угроза для Украины. Вот почему мы очень четко понимаем это", - сказал Шольц.

Также он не объяснил, может ли ФРГ остановить проект Северный поток-2 в случае новой военной агрессии России против Украины.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Украине. Это очень серьезная ситуация. Мы однозначно настаиваем на нерушимости границ", - подчеркнул Олаф Шольц.

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Германия приостановила сертификацию Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство ФРГ решило приостановить процедуру сертификации компании-оператора Северного потока-2.

Регулятор зафиксировал несоответствие структуры собственности энергетического проекта Северный поток-2 требованиям немецкого законодательства.

Чтобы процедура сертификации была полностью выполнена, Берлин требует от Nord Stream AG регистрации на территории Германии компании, которая должна стать владельцем немецкого участка газопровода.

Пока Россия не выполнит требования регулятора, сертификацию Северного потока-2 не возобновят.

В Нафтогазе заявили, что Москва в ходе процедуры сертификации СП-2 решила перейти к "юридическим трюкам". По словам главы НАК Юрия Витренко, россияне планируют зарегистрировать в Германии компанию, которая, дескать, должна стать оператором только немецкой части трубопровода. Это нарушение европейских норм, США должны ввести санкции против новой компании, которую создаст Газпром.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, что Москва выполнит все требования Берлина по СП-2 и ставит перед собой задачу скорейшего запуска газопровода.

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