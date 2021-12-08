Олаф Шольц стал новым канцлером Германии

Олаф Шольц / Reuters/Fabrizio Bensch

Бундестаг проголосовал за избрание лидера Социал-демократической партии Олафа Шольца новым канцлером ФРГ. Для победы Шольцу нужно было получить 369 голосов, однако его кандидатуру поддержали 395 парламентариев. Далее состоится ряд формальных мероприятий по официальному вступлению Шольца на пост главы правительства. Последним этапом станет церемония передачи власти от Ангелы Меркель.

Как сообщает Европейская правда, голосование за кандидатуру нового правительства состоялось в немецком парламенте в среду, 8 декабря. Кандидатуру Шольца для избрания его на пост нового канцлера должны были поддержать минимум 369 из 736 депутатов Бундестага. По итогу проголосовали 395 парламентариев. Процедура голосования проходила в тайне.

Теперь Шольц должен отправиться в замок Бельвью, где глава немецкого государства Франк-Вальтер Штайнмайер должен официально назначить его новым канцлером Германии.

После этого Шольца будут ждать в Бундестаге, где он приблизительно в 13:00 по киевскому времени принесет присягу.

Далее он вместе с 16 министрами нового правительства Германии вновь отправится к президенту. Штайнмайер должен утвердить их назначение. Уже во второй половине дня новые министры будут принимать присягу в Бундестаге.

Позже Олаф Шольц отправится в канцелярию, где произойдет передача власти от Ангелы Меркель, которая была канцлером ФРГ в течение 16 лет.

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