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ФРГ дала обещание по Крыму с Донбассом, а Киев требует удара по СП-2: детали договора новой коалиции

24 ноября 2021, 18:38
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Германия подтвердила поддержку курса Украины в Евросоюз, сказал Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Германия готова развивать энергетическое партнерство с Украиной - Кулеба / УНИАН

Официальный Киев приветствует заключение соглашения в рамках создания новой правящей коалиции в Германии. Украина одобряет в документе поддержку со стороны Берлина в вопросах возвращения оккупированных Крыма и Донбасса и развитие энергетического партнерства двух стран. При этом Киев настаивает на том, чтобы новый немецкий Кабмин занял более принципиальную позицию по сертификации Северного потока-2. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Украина приветствует одобрение нового коалиционного соглашения в Германии. Для нас очень важно, что будущее немецкое правительство согласилось с принципиальной позицией Украины: текст коалиционного соглашения впервые признает важность выделения Украины, Грузии и Молдовы в рамках Восточного партнерства и подтверждает поддержку Украины по пути евроинтеграции", - сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление дипломата.

Читайте такжеЛучший выход – вывод войск с Крыма и Донбасса: у Зеленского пригрозили Путину ракетами на МосквуПо словам главы МИД, в соглашении также зафиксирована поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. Такая позиция указывает на намерение Берлина продолжать прежнюю линию в рамках нормандского формата по урегулированию военного конфликта Москвы и Киева на Донбассе.

"Кроме того, новое коалиционное соглашение четко фиксирует постоянную поддержку со стороны ФРГ суверенитета и территориальной целостности Украины. Это свидетельствует и о наследственности немецкой политики по нормандскому формату и усилиям по политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта", - добавил Кулеба.

Также он акцентировал внимание на том, что новое немецкое правительство выдвигает России ряд требований. Берлин настаивает на прекращении Россией расшатывания обстановки в Украине, нарушений режима перемирия на Донбассе и остановке оккупации украинского полуострова Крым.

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Более того, дипломат уточнил, что в соглашении правительства есть пункт о развитии энергетического партнерства с Украиной. Такой шаг должен укрепить сотрудничество Киева и Берлина на многие годы.

Однако Украина призывает Германию ужесточить позицию по российскому газопроводу Северный поток-2. Сертификация магистрали должна пройти строго в рамках европейского законодательства.Читайте такжеЖесткое условие Германии по Северному потоку-2: у Путина заявили, что Россия выполнит все требования

"В то же время мы призываем новую немецкую коалицию к более жесткой позиции по "Северному потоку-2". Процесс сертификации проекта должен полностью соответствовать не только букве, но и духу европейского законодательства. Мы с нетерпением ждем назначения нового немецкого правительства и желаем новой коалиции успехов во благо Германии и Европы, что отвечает интересам Украины", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Новое правительство Германии

Ранее стало известно, что в Германии было подписано коалиционное соглашение о создании нового правительства, которое возглавит лидер Социал-демократической партии Олаф Шольц. Министерство иностранных дел возглавит сопредседатель Партии зеленых Анналена Бербок, которая выступает с жесткой критикой газопровода Северный поток-2. Помимо этого,"зеленые" должны получить еще 4 министерских портфеля.

Приостановка сертификации газопровода Северный поток-2

Федеральное сетевое агентство Германии (немецкий регулятор, - ред.) решило приостановить сертификацию компании-оператора российского газопровода Северный поток-2.

В Германии считают, что структура собственности проекта СП-2 не соответствует нормам немецкого законодательства.

Согласно требованиям регулятора, компания Nord Stream AG должна зарегистрировать на территории ФРГ юридическое лицо, деятельность которого соответствовала бы немецким законом. Такая компания должна стать владельцем участка трубы Газпрома, который идет по Германии.

Пока Nord Stream AG не выполнит требования регулятора, сертификация Северного потока-2 возобновлена не будет.

В Нафтогазе заявили, что Газпром перешел к "юридическим трюкам". По словам главы НАК Юрия Витренко, россияне пытаются зарегистрировать дочернюю компанию в Германии, которая должна стать оператором только немецкого участка магистрали. Инициатива является "насмешкой над Европой", а США должны ввести санкции против новой "компании-оператора" Северного потока-2.

viber
новости Германии МИД Украины Северный поток-2 Дмитрий Кулеба новости Украины новости Крыма новости Донбасса
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