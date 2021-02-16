Облако из лавы и пепла: на Сицилии вновь проснулся знаменитый вулкан

Повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени.
Сегодня вечером, 16 февраля, на итальянском острове Сицилия проснулся знаменитый вулкан Этна, из-за чего международный аэропорт Катании приостановил свою работу, сообщает агентство ANSA.
Извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы.
Повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени (17:10 по Киеву).
Источник подземных толчков находится на глубине около 2 900 – 3 000 метров. Усиленный тремор сопровождается бурной инфразвуковой активностью с сигналами большой амплитуды.
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Этна - один из самых активных вулканов на планете. С 1950 года он извергался несколько десятков раз.
Извержение вулкана - о чем ранее сообщал Главред:
- На Филиппинах зафиксировали редкое погодное явление - во время извержения над вулканом собралась гроза.
- А в России вулкан выбросил столб пепла на 10 км.
- В конце декабря прошлого года в Италии на острове Сицилия проснулся крупнейший действующий вулкан Европы - Этна.
- Как сообщает Volcano Discovery, после землетрясения магнитудой 2,7 началось извержение вулкана. Из кратера начали образовываться лавовые фонтаны высотой до нескольких сотен метров.