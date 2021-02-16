Облако из лавы и пепла: на Сицилии вновь проснулся знаменитый вулкан

В Италии проснулся вулкан Этна

Сегодня вечером, 16 февраля, на итальянском острове Сицилия проснулся знаменитый вулкан Этна, из-за чего международный аэропорт Катании приостановил свою работу, сообщает агентство ANSA.

Извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы.

Повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени (17:10 по Киеву).

Источник подземных толчков находится на глубине около 2 900 – 3 000 метров. Усиленный тремор сопровождается бурной инфразвуковой активностью с сигналами большой амплитуды.

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Этна - один из самых активных вулканов на планете. С 1950 года он извергался несколько десятков раз.

Извержение вулкана - о чем ранее сообщал Главред: