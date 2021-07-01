Обстрел британского эсминца Defender: в НАТО озвучили резкое заявление в отношении РФ

У НАТО есть полная картина того, что произошло с эсминцем HMS Defender в Черном море / Фото Reuters

На фоне дестабилизации со стороны Российской Федерации страны НАТО будут укреплять сотрудничество с партнерами в Черноморском регионе, в частности с Украиной.

Такое заявление сделал канадский журналист, спецпредставитель генсека Североатлантического альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай эфире грузинского Первого канала.

По его словам, после инцидента с британским эсминцем HMS Defender в Черном море Великобритания предоставила Альянсу информацию о случившемся. Таки образом у НАТО есть полная картина того, что произошло.

"У НАТО резкая позиция, когда речь идет о свободе судоходства и о том, что Крым — это Украина, а не Россия", — подчеркнул спецпредставитель генсека Североатлантического альянса.

Аппатурай добавил, что Соединенное Королевство твердо придерживалось важных для региона принципов и РФ "необходимо понять, что союзники в НАТО не откажутся от этого вопроса".

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При этом спецпредставитель генсека НАТО отметил, что Кремль продолжает дестабилизацию региона и размещение во временно оккупированном Крыму вооружения, в частности ракетных систем, затрудняя свободу судоходства.

"Мы уже работаем над политическими консультациями и обменом информацией с Грузией и Украиной. Мы действительно не согласны с тем, что Черное море является российским, и мы сохраним наше представительство в поддержку союзников и партнеров в НАТО", - сказал он.

На инцидент в Черном море с эсминцем HMS Defender отреагировали и в Белом доме. Отвечая на вопрос о том, было ли это заранее запланированной операцией США и Великобритании, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что не обладает информацией для того, чтобы как-то прокомментировать это.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что инцидент с британским эсминцем был очевидной провокацией, в которой якобы участвовала как британская, так и американская сторона.

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