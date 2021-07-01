УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Обстрел британского эсминца Defender: в НАТО озвучили резкое заявление в отношении РФ

1 июля 2021, 06:42

В Альянсе не согласны с тем, что Черное море является российским, и планируют сохранить там представительство в поддержку союзников и партнеров Альянса.

HMS Defender
У НАТО есть полная картина того, что произошло с эсминцем HMS Defender в Черном море / Фото Reuters

На фоне дестабилизации со стороны Российской Федерации страны НАТО будут укреплять сотрудничество с партнерами в Черноморском регионе, в частности с Украиной.

Такое заявление сделал канадский журналист, спецпредставитель генсека Североатлантического альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай эфире грузинского Первого канала.

По его словам, после инцидента с британским эсминцем HMS Defender в Черном море Великобритания предоставила Альянсу информацию о случившемся. Таки образом у НАТО есть полная картина того, что произошло.

"У НАТО резкая позиция, когда речь идет о свободе судоходства и о том, что Крым — это Украина, а не Россия", — подчеркнул спецпредставитель генсека Североатлантического альянса.

Аппатурай добавил, что Соединенное Королевство твердо придерживалось важных для региона принципов и РФ "необходимо понять, что союзники в НАТО не откажутся от этого вопроса".

Реклама

При этом спецпредставитель генсека НАТО отметил, что Кремль продолжает дестабилизацию региона и размещение во временно оккупированном Крыму вооружения, в частности ракетных систем, затрудняя свободу судоходства.

"Мы уже работаем над политическими консультациями и обменом информацией с Грузией и Украиной. Мы действительно не согласны с тем, что Черное море является российским, и мы сохраним наше представительство в поддержку союзников и партнеров в НАТО", - сказал он.

На инцидент в Черном море с эсминцем HMS Defender отреагировали и в Белом доме. Отвечая на вопрос о том, было ли это заранее запланированной операцией США и Великобритании, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что не обладает информацией для того, чтобы как-то прокомментировать это.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что инцидент с британским эсминцем был очевидной провокацией, в которой якобы участвовала как британская, так и американская сторона.

Обстрел британского эсминца Defender - о чем ранее сообщал Главред:

  • 23 июня росСМИ сообщили, что возле берегов оккупированного РФ Крыма в Черном море сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности якобы сделали "предупредительные" выстрелы в сторону британского эсминца Defender.
  • ФСБшники открывали огонь возле мыса Фиолент, поскольку эсминец "пересек границу РФ". Также с целью "предупреждения" по курсу Defender метнул бомбы военный самолет Су-24М.
  • Российская сторона утверждает, что после таких мер эсминец покинул границы "территориального моря" РФ.
  • Позже в МИД Украины и Минобороны Британии отреагировали на заявление России про обстрел британского эсминца Defender. Россияне, по-видимому, стреляли "невидимыми бомбами", так как британская сторона никаких атак не зафиксировала.
НАТО Черное море Владимир Путин аннексия Крыма Джо Байден новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Обстрел британского эсминца Defender: в НАТО озвучили резкое заявление в отношении РФ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Названы 5 простых привычек, которые продлевают жизньНазваны 5 простых привычек, которые продлевают жизнь Когда в поездах Украины обновят вагоны: Сумская публично потребовала от Укрзализныци ответаКогда в поездах Украины обновят вагоны: Сумская публично потребовала от Укрзализныци ответа Антиперспирант с алюминием провоцирует рак или нет: ответ экспертаАнтиперспирант с алюминием провоцирует рак или нет: ответ эксперта Названы наиболее опасные продукты для мозга человекаНазваны наиболее опасные продукты для мозга человека Гороскоп на сегодня 1 июля 2021 всех знаков Зодиака: повышение, надбавка и ловушка завистниковГороскоп на сегодня 1 июля 2021 всех знаков Зодиака: повышение, надбавка и ловушка завистников

Последние новости

06:42

Обстрел британского эсминца Defender: в НАТО озвучили резкое заявление в отношении РФ

06:35

От Кучмы и Порошенко к Зеленскому: как Большой Герб стал символом наследственности власти мнение

05:54

Вода с лимоном натощак: кому категорически нельзя пить модный напиток Видео

04:57

Эксперт объяснил, почему ЕС не признает китайскую CоronaVac, которой прививают украинцев Видео

02:54

Польза овощей, фруктов и ягод по цветам: от чего могут защитить

Реклама
01:45

Назван продукт, с которым категорически нельзя сочетать огурцы Видео

01:37

У Кравчука назвали условие и формат участия США в переговорах по Донбассу Видео

00:51

Звезда Квартала похвалилась загаром в крошечном бикини

00:19

Гороскоп на сегодня 1 июля 2021 всех знаков Зодиака: повышение, надбавка и ловушка завистников Видео

30 июня, среда
23:36

Лунный посевной календарь на июль 2021 для садоводов и огородников Видео

23:20

Медицинский комитет дал Раде рекомендацию голосовать за легализацию каннабиса Видео

22:58

Погода в первый день июля: в Украину ворвутся сильные дожди и град

22:26

Рэперша Alyona Alyona похвасталась, что переехала к бойфренду

22:00

Какое спиртное очень опасно для организма в жару - ответ экспертов Видео

21:32

В Минздраве рассказали, во сколько раз нужно поднять скорость вакцинации от COVID-19 Видео

21:18

Львов накрыла адская буря: повалены деревья, побиты авто и остановлен транспорт Видео

20:56

Sony назвала игры, которые войдут в подписку PS Plus в июле Видео

20:50

Наследственность или образ жизни: ученые назвали главный секрет долголетия

20:36

На Львовском полумарафоне остановилось сердце у еще одного бегуна

20:35

Ученые пояснили, насколько опасен штамм коронавируса "Лямбда" Видео

Реклама
20:24

Мы не ждали, а они повысили: с 1 июля 5 млн украинцев получат повышенные пенсии Видео

20:19

Хиты по дешёвке – в магазине Microsoft появились скидки на Mafia III и GTA V Видео

20:01

Большое увольнение: из Нацбанка увольняется целый департамент

19:59

У Зеленского прокомментировали слова Путина о "внешнем управлении Украиной" Видео

19:51

Эксперты назвали главную причину ужасного качества воды в Днепре

19:31

Выяснилось, кого граждане считают крупнейшими союзниками Украины - опрос

19:30

Маша Ефросинина раскрыла правду про Дурнева в ответ на его дерзость в соцсетях

19:16

Пригодятся во время новых локдаунов: украинцам рассказали о пользе ковид-сертификатов Видео

19:16

Гороскоп для Скорпиона на июль: когда ловить удачу за хвост и чего нужно избегать в этом месяце

19:15

Складной Samsung Galaxy Z Fold3 красуется на рендерах со всех сторон Фото

19:08

27 тысяч вольт: в Житомирской области врачи спасают подростка, которого "испепелило" током Видео

19:08

Искаженное понимание "патриотизма": о наезде Ницой на Довбика мнение

19:01

Оккупанты Донбасса распространяют фейки о жестком карантине в Украине Видео

18:29

Без права въезда на три года: популярному российскому актеру запретили въезд в Украину

18:27

В Минздраве рассказали, как получить вторую прививку от коронавируса Видео

18:26

Скарлетт Йоханссон трогательно попрощалась с образом Черной вдовы Видео

18:22

Кровавое побоище: в России в очереди на прививку мужчина раскрошил женщине челюсть Видео

17:56

Бравшая пособие нардепка собралась потратить на отпуск 750 тысяч гривен

17:51

Околофутбольный шум мнение

17:45

В Украине официально открыли офис Apple: что изменится для клиентов Видео

Реклама
17:45

Гороскоп на июль-2021 для Весов: что можно и нельзя делать в этом месяце

17:07

Спустя 15 лет: водитель, сбивший насмерть двух девушек, одну из которых обезглавил, сдался полиции

17:01

"Топаз, дай команду": в Киеве жестко отдубасили скандального антимайдановца Видео

16:59

Победа дорогой ценой: стали известны сроки восстановления Беседина после жуткой травмы Видео

16:52

СБУ сняла с поезда легендарного антимайдановца Топаза, который звал войска Путина в Украину

16:42

"Мы не исключаем, что это произойдет в ближайшее время": в МОЗ рассказали о вакцинировании детей Видео

16:41

Голая Тина Кароль со змеей в дерзкой позе произвела фурор Фото

16:40

Кулеба жестко ответил на мантру Путина о "едином народе" и напомнил об агрессии РФ Видео

16:24

Швеция – Украина: появилось видео драки болельщиков сине-желтых с российским фанатом Видео

16:03

Гороскоп для Девы на июль-2021: в чем будет везти и чего остерегаться в этом месяце

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять