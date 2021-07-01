Обстрел британского эсминца Defender: в НАТО озвучили резкое заявление в отношении РФ

В Альянсе не согласны с тем, что Черное море является российским, и планируют сохранить там представительство в поддержку союзников и партнеров Альянса.
На фоне дестабилизации со стороны Российской Федерации страны НАТО будут укреплять сотрудничество с партнерами в Черноморском регионе, в частности с Украиной.
Такое заявление сделал канадский журналист, спецпредставитель генсека Североатлантического альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай эфире грузинского Первого канала.
По его словам, после инцидента с британским эсминцем HMS Defender в Черном море Великобритания предоставила Альянсу информацию о случившемся. Таки образом у НАТО есть полная картина того, что произошло.
"У НАТО резкая позиция, когда речь идет о свободе судоходства и о том, что Крым — это Украина, а не Россия", — подчеркнул спецпредставитель генсека Североатлантического альянса.
Аппатурай добавил, что Соединенное Королевство твердо придерживалось важных для региона принципов и РФ "необходимо понять, что союзники в НАТО не откажутся от этого вопроса".
При этом спецпредставитель генсека НАТО отметил, что Кремль продолжает дестабилизацию региона и размещение во временно оккупированном Крыму вооружения, в частности ракетных систем, затрудняя свободу судоходства.
"Мы уже работаем над политическими консультациями и обменом информацией с Грузией и Украиной. Мы действительно не согласны с тем, что Черное море является российским, и мы сохраним наше представительство в поддержку союзников и партнеров в НАТО", - сказал он.
На инцидент в Черном море с эсминцем HMS Defender отреагировали и в Белом доме. Отвечая на вопрос о том, было ли это заранее запланированной операцией США и Великобритании, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что не обладает информацией для того, чтобы как-то прокомментировать это.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что инцидент с британским эсминцем был очевидной провокацией, в которой якобы участвовала как британская, так и американская сторона.
Обстрел британского эсминца Defender - о чем ранее сообщал Главред:
- 23 июня росСМИ сообщили, что возле берегов оккупированного РФ Крыма в Черном море сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности якобы сделали "предупредительные" выстрелы в сторону британского эсминца Defender.
- ФСБшники открывали огонь возле мыса Фиолент, поскольку эсминец "пересек границу РФ". Также с целью "предупреждения" по курсу Defender метнул бомбы военный самолет Су-24М.
- Российская сторона утверждает, что после таких мер эсминец покинул границы "территориального моря" РФ.
- Позже в МИД Украины и Минобороны Британии отреагировали на заявление России про обстрел британского эсминца Defender. Россияне, по-видимому, стреляли "невидимыми бомбами", так как британская сторона никаких атак не зафиксировала.