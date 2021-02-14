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"Охота на ведьм": Трамп прокомментировал решение по импичменту и рассказал о планах

14 февраля 2021, 08:39
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Трамп считает себя поборником принципа незыблемого верховенства закона. Он пообещал скоро представить свою концепцию будущего США.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал очередной этап попытки объявить ему импичмент в Сенате Конгресса США, назвав процедуру "охотой на ведьм".

"Это был очередной этап самой масштабной в истории нашей страны охоты на ведьм", - цитирует Трампа АBC.

Бывший глава Белого дома отметил, что "ни один президент еще не сталкивался с чем-либо подобным". При этом Трамп считает себя поборником принципа незыблемого верховенства закона и пообещал скоро представить свою концепцию будущего США.

"В ближайшие месяцы я готовлюсь многим поделиться с вами и надеюсь вместе продолжить наше замечательное путешествие с целью достичь величия Америки для всех ее жителей. Нам предстоит проделать много работы, и скоро мы представим наше видение яркого, светлого и безграничного будущего Америки", - заявил Трамп.

Он поблагодарил юристов, представлявших его интересы в рамках процедуры импичмента, а также сенаторов и членов палаты представителей Конгресса, которые высказались против обвинительного приговора.

twitter.com/ABC

Импичмент Дональду Трампу - о чем ране писал Главред:

  • 13 февраля Сенат США не поддержал объявление импичмента 45-му президенту Дональду Трампу. Против объявления импичмента проголосовали минимум 34 сенатора из 100.
  • Таким образом, 45-й президент оправдан в рамках процесса, который был связан с беспорядками в Капитолии 6 января этого года.
  • Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал решение Сената в деле об импичменте его предшественнику Дональду Трампу. Байден считает его напоминанием о том, что "демократия хрупкая", и каждый американец обязан защищать правду.

Протесты в США и импичмент Трампу

Выборы в США состоялись в конце 2020 года. Победителем президентской гонки стал бывший вице-президент, демократ Джозеф Байден.

Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, однако решил бороться за президентское кресло – пригрозил крупным судебным иском. Трамп утверждал, что у него украли победу.

6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста возле Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.

Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия. В ходе беспорядков погибли пять человек.

Тем не менее Конгресс все же смог поставить точку в избирательной гонке. 7 января были утверждены итоги выборов в США – победу одержал Байден, а Трампу пригрозили импичментом.

Президенту-републиканцу пришлось признать свое поражения на выборах. Однако это произошло через несколько дней после массовых беспорядков в Вашингтоне.

13 января палата Представителей Конгресса США во второй раз за каденцию Трампа объявила ему импичмент. Главу государства обвинили в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия.

В 2019 году Трампа обвиняли по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Однако в феврале 2020 года Сенат контролировали "республиканцы", поэтому он сохранил свою должность.

Таким образом 45-й президент США стал третьим президентом в истории страны, которому был объявлен импичмент Палатой представителей Конгресса и первым в истории Америки главой государства, который дважды был подвержен процедуре импичмента.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала утвержденное конгрессменами обвинительное заключение по импичменту президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Чтобы окончательно отстранить Трампа от власти, решение должен принять американский Сенат с большинством в 2/3 голосов.

новости США Дональд Трамп
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