"Охота на ведьм": Трамп прокомментировал решение по импичменту и рассказал о планах

Дональд Трамп / Фото Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал очередной этап попытки объявить ему импичмент в Сенате Конгресса США, назвав процедуру "охотой на ведьм".

"Это был очередной этап самой масштабной в истории нашей страны охоты на ведьм", - цитирует Трампа АBC.

Бывший глава Белого дома отметил, что "ни один президент еще не сталкивался с чем-либо подобным". При этом Трамп считает себя поборником принципа незыблемого верховенства закона и пообещал скоро представить свою концепцию будущего США.

"В ближайшие месяцы я готовлюсь многим поделиться с вами и надеюсь вместе продолжить наше замечательное путешествие с целью достичь величия Америки для всех ее жителей. Нам предстоит проделать много работы, и скоро мы представим наше видение яркого, светлого и безграничного будущего Америки", - заявил Трамп.

Он поблагодарил юристов, представлявших его интересы в рамках процедуры импичмента, а также сенаторов и членов палаты представителей Конгресса, которые высказались против обвинительного приговора.

twitter.com/ABC

Импичмент Дональду Трампу - о чем ране писал Главред:

13 февраля Сенат США не поддержал объявление импичмента 45-му президенту Дональду Трампу. Против объявления импичмента проголосовали минимум 34 сенатора из 100.

Таким образом, 45-й президент оправдан в рамках процесса, который был связан с беспорядками в Капитолии 6 января этого года.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал решение Сената в деле об импичменте его предшественнику Дональду Трампу. Байден считает его напоминанием о том, что "демократия хрупкая", и каждый американец обязан защищать правду.