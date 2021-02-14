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Байден высказался о провале голосования по импичменту Трампу

14 февраля 2021, 07:58

Президент Соединенных Штатов Америки прокомментировал решение Сената в деле об импичменте его предшественнику Дональду Трампу.

Джо Байден
Байден высказался о провале голосования по импичменту Трампу / Фото Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал решение Сената в деле об импичменте его предшественнику Дональду Трампу. Байден считает его напоминанием о том, что "демократия хрупкая", и каждый американец обязан защищать правду.

"Эта печальная глава в нашей истории напомнила нам, что демократия хрупкая", - сказал Байден через несколько часов после того, как Сенат не смог набрать две трети голосов, необходимых для импичмента Трампа, его цитирует Reuters.

По словам Байдена, несмотря на оправдание Трампа, его вина в подстрекательстве к мятежу не вызывает сомнений.

"Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений неоспорима. Даже те, кто выступил против вынесения приговора, например, лидер меньшинства в сенате Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в "позорном проступке" и "практически и морально ответственен за провокацию" насилия, развязанного в Капитолии", - заявил действующий хозяин Белого Дома в распространенном пресс-службой релизе.

Импичмент Трампа – о чем сообщалось ранее:

новости США Дональд Трамп Джо Байден
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