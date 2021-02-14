Байден высказался о провале голосования по импичменту Трампу

Президент Соединенных Штатов Америки прокомментировал решение Сената в деле об импичменте его предшественнику Дональду Трампу.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал решение Сената в деле об импичменте его предшественнику Дональду Трампу. Байден считает его напоминанием о том, что "демократия хрупкая", и каждый американец обязан защищать правду.
"Эта печальная глава в нашей истории напомнила нам, что демократия хрупкая", - сказал Байден через несколько часов после того, как Сенат не смог набрать две трети голосов, необходимых для импичмента Трампа, его цитирует Reuters.
По словам Байдена, несмотря на оправдание Трампа, его вина в подстрекательстве к мятежу не вызывает сомнений.
"Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений неоспорима. Даже те, кто выступил против вынесения приговора, например, лидер меньшинства в сенате Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в "позорном проступке" и "практически и морально ответственен за провокацию" насилия, развязанного в Капитолии", - заявил действующий хозяин Белого Дома в распространенном пресс-службой релизе.
Импичмент Трампа – о чем сообщалось ранее:
- 13 января Палата представителей 232 голосами объявила импичмент 45-му президенту США Дональду Трампу. Он стал первым президентом в истории Америки, которому импичмент был объявлен дважды. Политика обвинили в подстрекательстве к восстанию в стране по мотивам событий у Капитолия.
- 13 февраля Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа. В результате голосования не было набрано две трети необходимых голосов для утверждения импичмента.