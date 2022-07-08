Остановилось сердце и отказали легкие: на экс-премьера Японии Синдзо Абэ совершили нападение - СМИ

На Синдзо Абэ совершено покушение / Фото УНИАН ​

На бывшего премьера Японии Синдзо Абэ 8 июля неизвестный совершил нападение. Политик получил огнестрельное ранение. Его госпитализировали без сознания.

Нападение произошло во время выступления Синдзо Абэ в городе Нара возле станции Ямато-Сайдайдзи, сообщает NHK.

Местные репортеры утверждают, что во время выступления Абэ дважды были слышны звуки, похожие на выстрелы. По некоторым данным, в бывшего японского премьер-министра стреляли из ружья.

"Были слышны по меньшей мере два выстрела. Абэ после нападения госпитализировали с кровотечением и без сознания. У него, предположительно, остановилось сердце и отказали легкие", – говорится в сообщениях местных СМИ.

Представитель полиции заявил, что у политика зафиксировали остановку сердца. Неназванный правительственный чиновник сказал NHK, что состояние Абэ "довольно плохое".

Полиция уже установила личность одного мужчины, который может быть причастен к покушению. Его личность установлена - это 40-летний Тэцуя Ямагами, житель города Нара, сообщает Kyodo. Его мотивы пока не известны.

В правительстве Японии создан кризисный штаб. Премьер-министр Фумио Кисида срочно направляется в Токио, сообщает Reuters.

Отметим, Синдзо Абэ - рекордсмен по продолжительности пребывания на посту премьера за всю историю Японии. Занимал пост премьер-министра в 2006–2007 и 2012–2020 годах. Синздо Абэ ушел в отставку во время пандемии коронавируса в конце августа 2020 года из-за проблем со здоровьем.

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