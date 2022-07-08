Остановилось сердце и отказали легкие: на экс-премьера Японии Синдзо Абэ совершили нападение - СМИ

Полиция уже установила личность одного мужчины, который может быть причастен к покушению на Синдзо Абэ. Мотивы его действий пока что неизвестны.
На бывшего премьера Японии Синдзо Абэ 8 июля неизвестный совершил нападение. Политик получил огнестрельное ранение. Его госпитализировали без сознания.
Нападение произошло во время выступления Синдзо Абэ в городе Нара возле станции Ямато-Сайдайдзи, сообщает NHK.
Местные репортеры утверждают, что во время выступления Абэ дважды были слышны звуки, похожие на выстрелы. По некоторым данным, в бывшего японского премьер-министра стреляли из ружья.
"Были слышны по меньшей мере два выстрела. Абэ после нападения госпитализировали с кровотечением и без сознания. У него, предположительно, остановилось сердце и отказали легкие", – говорится в сообщениях местных СМИ.
Представитель полиции заявил, что у политика зафиксировали остановку сердца. Неназванный правительственный чиновник сказал NHK, что состояние Абэ "довольно плохое".
Полиция уже установила личность одного мужчины, который может быть причастен к покушению. Его личность установлена - это 40-летний Тэцуя Ямагами, житель города Нара, сообщает Kyodo. Его мотивы пока не известны.
В правительстве Японии создан кризисный штаб. Премьер-министр Фумио Кисида срочно направляется в Токио, сообщает Reuters.
Отметим, Синдзо Абэ - рекордсмен по продолжительности пребывания на посту премьера за всю историю Японии. Занимал пост премьер-министра в 2006–2007 и 2012–2020 годах. Синздо Абэ ушел в отставку во время пандемии коронавируса в конце августа 2020 года из-за проблем со здоровьем.
Другие новости:
- Покушение на Путина: в ГУР раскрыли инсайд о заказчиках и сроках
- Путин пережил пять покушений: кто и когда пытался убить российского диктатора
- На Скабееву готовилось покушение - СМИ