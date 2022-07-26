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"Отвалятся" целые регионы: экс-глава МИД раскрыл сценарий распада РФ

26 июля 2022, 09:34

Запад будет пытаться держать Россию в узде, говорит Владимир Огрызко.

Владимир Огрызко
Владимир Огрызко / Главред

Есть два ключевых сценария развития событий в отношении России, и они целиком и полностью зависят от политической воли наших западных партнеров, заявил дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, первый вариант является достаточно мягким и предполагает отстранение Владимира Путина от власти и попытку наладить с новой российской властью отношения, чтобы сдерживать Россию и не давать ей возможности снова проявлять агрессию.

"Это тот самый легкий вариант, на который на Западе, скорее всего, и согласятся. Запад будет пытаться держать Россию в узде, не будет уменьшать экономические санкции или уменьшит их до такой степени, чтобы Россия не превратилась в территорию с голодным населением, потому что это более 110 миллионов человек. Западу нужно будет давать возможность российским властям кормить население, но при этом сдерживать военно-промышленный комплекс для того, чтобы он не представлял угрозы для других", - говорит дипломат.

По его словам, второй вариант предполагает дезинтеграцию России с вероятностью превалирования регионализма.

"Здесь речь идет не только о национальных республиках, а о целых регионах: Дальний Восток, Восточная Сибирь, Сибирь в целом, Урал, Северный Кавказ, Карелия, Калининград и др. То есть целый ряд причин дезинтегрировать РФ, исходя из сугубо местных интересов, потому что уже сейчас понятно, что руководить из Москвы иным образом, чем через репрессии, нельзя. Если репрессии не ослабевают, у регионов автоматически появляется желание жить по-своему" - отметил собеседник.

"Безусловно, второй вариант сложнее – он потребует решения вопроса о ядерном оружии. Это, пожалуй, самый острый вопрос, который сегодня стоит перед Западом в отношениях с Российской Федерацией. Но этот вариант является стратегически более выигрышным, потому что он снимает глобальную российскую угрозу. И это значит, что в итоге Запад от этого выиграет", - добавил Огрызко.

Напомним, ранее Огрызко заявил: угроза того, что Украину принудят к подписанию невыгодного соглашения наподобие Минск-3 невелика.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что Запад будет помогать Украине в войне с РФ столько, сколько это потребуется.

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