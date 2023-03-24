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Переброска войск НАТО на Восток: эксперт оценил угрозу войны между РФ и Альянсом

24 марта 2023, 09:50
Новая стратегия НАТО предусматривает увеличение своего передового присутствия, пояснил Николай Сунгуровский.
Армия НАТО, Сунгуровский
Николай Сунгуровский оценил вероятность столкновения РФ и НАТО / Коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Намерения НАТО перебросить около 300 тысяч военных с целью укрепления восточного фланга, о чем ранее писали СМИ, является оправданной мерой, вызванной угрозой со стороны РФ, заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

В интервью Главреду он пояснил, что новая стратегия НАТО предусматривает увеличение своего передового присутствия и уменьшение времени на подготовку к возможной широкомасштабной войне.

"Принимая во внимание состояние России и НАТО, это, скорее всего, мера сдерживания для того, чтобы РФ не могла даже думать о том, чтобы сунуться на территорию НАТО", — говорит эксперт.

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Он пояснил, что первый эшелон НАТО предполагает размещение 100 тысяч военных, второй эшелон – примерно 200 тысяч, срок размещения – до месяца.

Вместе с тем собеседник Главреда считает, что такая мера достаточно ресурсоёмкая из-за необходимости закупки дополнительного вооружения, поэтому для ее реализации необходимы усилия не только Альянса, но и ЕС.

"Даже если, условно говоря, война в Украине будет проиграна, а Россия одержит победу, то для того, чтобы напасть на НАТО, ей потребуется огромное количество денег и времени, чтобы восстановить свой наступательный потенциал. Это время может быть использовано нашими партнерами как раз для наращивания своих усилий", — отметил он.

В то же время директор военных программ Центра Разумкова уверен в том, что на сегодня главной целью НАТО должно стать наращивание помощи Украине для достижения победы над Россией.

Кто такой Николай Сунгуровский?

Военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова. Полковник запаса, стаж военной службы – 31 год. Занимал должность заведующего отделом Аналитической службы Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Вот на это я бы делал упор, а потом уже, по результатам нашего масштабного контрнаступления, принимал решения о развертывании таких сил и средств. Это было бы намного рациональнее и рачительнее как с точки зрения отвлечения личного состава, так и расходования ресурсов", — добавил Сунгуровский.

Ранее Сунгуровский заявил: украинцам не стоит ожидать, что Европа и НАТО будут помогать ВСУ солдатами.

"Живой силой нам помогать не будут, потому что Украина не является членом НАТО. Это было сказано нам сразу, и на это, в общем-то, никто у нас не рассчитывает. Единственное, на что мы рассчитывали, это на то, что номенклатура поставок вооружений будет немного другой и будет больше соответствовать потребностям ВСУ в отражении российской агрессии. Я имею в виду авиацию, поставку тяжелой бронетанковой техники хотя бы в середине прошлого года", − сказал он.

Напомним, Сунгуровский считает, что европейская помощь Украине может уменьшиться, если Европа будет разворачивать дополнительные силы на своих территориях.

"Может быть. Поэтому я и говорю, что это решение недостаточно рационально. Именно потому, что эти средства сейчас расходуются не совсем эффективно. Сейчас как раз нужно было сосредоточить и финансовые, и военно-технические усилия на том, чтобы укреплять украинскую систему обороны. Для того чтобы перемолоть Россию здесь, и чтобы она уже не смогла наступать на страны НАТО", — сказал Сунгуровский.

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