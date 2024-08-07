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Погранпункт "в хлам": снимки показали разрушения въезда в Курскую область

Яна Ставская
7 августа 2024, 17:24обновлено 7 августа, 18:11
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На одном из снимков видна газоизмерительную станцию "Суджа". Подтверждений, что там якобы находятся неизвестные силы, нет.
Погранпункт
Как выглядит российская Суджа / Коллаж Главреда. Фото: Радио Свобода

Пограничный автомобильный пункт "Суджа" в Курской области после боев имеет существенные разрушения, подтверждают опубликованные Радио Свобода спутниковые снимки.

Журналисты не смогли установить, разрушен ли пункт неизвестными силами, либо по нему прилетело от своей же российской армии.

видео дня

Кроме того, СМИ показали, как выглядит участок с газоизмерительной станцией "Суджа", над которой, согласно неподтвержденным заявлениям "военкоров", якобы установили контроль неизвестные силы. На снимках отсутствуют следы повреждения.

Радио Свобода

Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

Бои в Курской области - главное по состоянию на 7 августа

Во вторник, 6 августа, российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

ВС РФ понесли первые потери, в том числе в авиации. Состоялись бои у местного монастыря, где пряталась российская пехота. Помимо этого, группа военнослужащих РФ была взята в плен.

Вместе с тем, возросло количество обстрелов и украинской приграничной территории, в частности Сумской области. 6 августа русские атаковали Сумщину "Шахедами", баллистическими ракетами и КАБами. Интенсивность боевых действий подтверждает сбитие ВСУ вертолета оккупантов над регионом.

Диктатор страны-агрессора Владимир Путин назвал происходящее в Курской области "масштабной провокацией", беспочвенно обвинив в этом Украину.

По мнению экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, подобные мероприятия "на руку" нашим защитникам на передовой, особенно в Харьковской области, так как отвлекут от фронта наступательные ресурсы противника.

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