Польша намерена навсегда отказаться от российского газа

Польша хочет отказаться от российского газа / Фото pixabay.com

Власти Польши намерены отказаться от поставок российского газа уже с 2023 года - такие сроки назвал представитель правительства Польши в области стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, сообщает Euractiv.

В Варшаве рассчитывают, что с 1 октября 2022 года заработает газопровод Baltic Pipe.

"Мы не будем продлевать контракт с российским Газпромом", - сказал чиновник.

При этом Польша намерена увеличивать потребление газа. "Объем газа, который мы будем использовать в Польше, вырастет примерно на 50% к 2030 году или вскоре после этого", - сказал Наимский.

По его словам, поскольку польская компания Gaz-System строит интерконнекторы в соседние страны, это позволит импортировать "весь необходимый для экономики объем газа из других источников, кроме России".

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Северный поток-2

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер в пятницу, 10 сентября, объявил о достройке газопровода Северный поток-2. По его словам, работы были завершены в 8:45 по киевскому времени.

Журналисты Bloomberg со ссылкой на собственные источники рассказали о том, что поставки газа по трубе Северный поток-2 могут начаться уже с 1 октября. Через два месяца трубопровод может заработать на полную мощность.

В МИД РФ надеются, что запуск Северного потока-2 удастся осуществить как можно скорее. В Москве признают ключевую роль Германии в данном вопросе, которая должна сертифицировать газопровод.

Советник министра энергетики Лана Зеркаль считает, что Россия попытается ввести газопровод СП-2 в эксплуатацию еще до того, как состоится сертификация трубы. Ситуация усложняется дефицитом газа в Европе и шантажом европейских стран со стороны Газпрома.