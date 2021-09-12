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Северный поток-2 – это удар не только по Украине: Шмыгаль предупредил Европу об опасности

12 сентября 2021, 16:39
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Украина и Польша должны проводить работу с целью укрепления безопасности всего региона, сказал Денис Шмыгаль.

Северный поток-2
Северный поток-2 является оружием России - Шмыгаль / Reuters

Российский газопровод Северный поток-2 опасен не только для Украины, но и для всей Европы. Трубопровод является гибридным оружием, которое рано или поздно используют против европейских стран. Киев и Варшава должны работать для укрепления безопасности региона. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ходе своего выступления на дискуссионной панели форума Европа: направление восстановления в польском городе Карпач он сказал о том, что Северный поток-2, согласно позиции официального Киева, является гибридным оружием, которое направлено не только против Украины и Польши, но и против Европы.

"Конечно, "Северный поток-2"- это Украина, и я лично, считаем также одним из видов гибридной войны и гибридной атаки на Украину, Польшу, на Европу. В частности, и то, что этот инструмент гибридной войны будет использован рано или поздно против Европы, а не только против Украины и Польши - это также факт, с которым трудно спорить", - отметил Шмыгаль.Читайте такжеВ Госдепе пригрозили санкциями Северному потоку – 2 и рассказали, что ждет ГТС Украины

Также он подчеркнул, что работа Киева и Варшавы важна не только в контексте преодоления кризиса, связанного с эпидемией коронавирусной инфекции, но и для укрепления безопасности всего региона.

Северный поток-2

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер в пятницу, 10 сентября, объявил о достройке газопровода Северный поток-2. По его словам, работы были завершены в 8:45 по киевскому времени.

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Журналисты Bloomberg со ссылкой на собственные источники рассказали о том, что поставки газа по трубе Северный поток-2 могут начаться уже с 1 октября. Через два месяца трубопровод может заработать на полную мощность.

В МИД РФ надеются, что запуск Северного потока-2 удастся осуществить как можно скорее. В Москве признают ключевую роль Германии в данном вопросе, которая должна сертифицировать газопровод.

Советник министра энергетики Лана Зеркаль считает, что Россия попытается ввести газопровод СП-2 в эксплуатацию еще до того, как состоится сертификация трубы. Ситуация усложняется дефицитом газа в Европе и шантажом европейских стран со стороны Газпрома.

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Европа новости Польши Северный поток-2 новости Украины Денис Шмыгаль
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