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Пономарев пояснил, как нужно будет бороться с реваншизмом в России

Дмитрий Видоменко
9 мая 2023, 16:01
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Илья Пономарев утверждает, что одними декларативными заявлениями победить реваншистские настроения в РФ будет тяжело.
Пономарев, Россия
Илья Пономарев / коллаж ua.depositphotos.com и УНИАН

После поражения России в войне с Украиной с реваншистскими настроения в стране-агрессоре придется изо всех сил. Об этом в интервью Главреду заявил российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев.

"Подавляющее большинство подписантов об этом не думают. Это легко понять, если вы прочтете то, что они пишут в социальных сетях и говорят в видеоблогах. Это не означает, что людей, которые об этом не думают, нет – они есть, и в рамках Съезда народных депутатов (СНД) создаются юридические механизмы, которые бы это предотвратили. Они включают в себя глубокую люстрационную политику, если говорить о рестриктивных мерах, а также образовательные, культурные вещи, если говорить о том, что страна должна пройти через период покаяния и возвращения в нормальное международное сообщество, аналогичный тому процессу, который проходила Германия после 1945 года", − сказал он.

Кто такой Илья Пономарев

Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

видео дня

Пономарев утверждает, что одними декларативными заявлениями победить реваншистские настроения в РФ будет тяжело.

"Но недостаточно об этом только говорить – это необходимо делать в виде конкретных нормативных документов, планов, шагов. И, насколько мне известно, СНД – единственная структура, которая этим занимается в практическом плане в виде не размышлений, а подготовки нормативной базы", − сказал он.

Смотрите на видео интервью Ильи Пономарева Главреду:

Россию ждет кризис и распад государства

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее сказал, что ситуация внутри России обостряется.

Усиливается конфликт между Министерством обороны оккупантов и боевиками ЧВК Вагнера. Подоляк прогнозирует серьезное противостояние в РФ уже в ближайшие месяцы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что распад России уже начался. По словам чиновника, нужно не допустить, чтобы пошло распространение ядерного оружия. Более того, как полагает Данилов, в РФ есть люди, которые готовы свергнуть Путина.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что агрессор Россия понесла большие потери в ходе войны.

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