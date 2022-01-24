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Признание Россией "ЛДНР": Госдума рассмотрит проект обращения к Путину в феврале

24 января 2022, 18:16

Обращение к Путину рассмотрят в феврале.

Государственная Дума, Госдума
Государственная Дума, Госдума / Reuters

Государственная Дума РФ рассмотрит проект обращения к российскому президенту Владимиру Путину с призывом о признании "ДНР" и "ЛНР" "независимыми государствами" в феврале. Об этом заявил заместитель руководителя фракции Компартии России Николай Коломейцев.

В комментарии РИА Новости заместитель руководителя фракции, от имени которой была внесена инициатива о признании контролируемых Москвой анклавов "ЛДНР" на оккупированном Донбассе, сказал, что Совет российской Госдумы будет рассматривать постановление уже в феврале.

"Совет Думы принял решение рассмотреть постановление в феврале", - подчеркнул Коломейцев.

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