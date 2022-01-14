Признание Россией "ЛДНР" и ситуация Грузии: в Раде заявили об опасном для Украины сценарии

Власти пока не видят реальных шагов России по признанию "независимости" оккупированного Донбасса / @vysotskiy.ap

Если Россия пойдет на признание "ЛДНР" на оккупированном Донбассе, то последствия такого решения для Украины будут более опасными, чем результаты похожих сценариев в Грузии, когда Москва одобрила якобы "самостоятельность" Абхазии и Южной Осетии. В первую очередь, из-за ситуации с открытым присутствием в ОРДЛО российских войск. Об этом заявил вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

В эфире телеканала Рада он рассказал о том, что если Россия признает свои анклавы в захваченном Донбассе, то можно будет сравнить ситуацию с абхазским и южноосетинским сценариями для Грузии.

Читайте такжеУгрозы Украине не будет, если Киев пойдет на запуск "Минска": РФ разразилась ультиматумом ЗападуКак полагает Корниенко, результаты такого решения стали менее опасными для грузинского государства, чем это может быть для Киева. В первую очередь из-за того открытого присутствия российских войск в ОРДЛО.

Впрочем, он также отметил, что Москва пока не продвигает такую идею на уровне правящей партии. Инициативу выдвинула условно оппозиционная политическая сила КПРФ, при помощи которой российские власти прорабатывают определенные идеи.

"КПРФ - якобы оппозиционная, но управляемая и через нее идут определенные вещи, которые зазорно выносить на рассмотрение власти", - подчеркнул Александр Корниенко.

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Напомним, в ноябре прошлого года первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил о том, что России для присоединения оккупированных районов Донбасса понадобится составление исков с требованием о признании незаконного акта Совета народных комиссаров от 1922 года. По его словам, для этого Москва должна подавать иски в международные инстанции.

Российский президент Владимир Путин своим указом от 15 ноября 2021 года приравнял товары, произведенные под эгидой оккупационных администраций "ДНР" и "ЛНР" к российским. Продукцию допустили к государственным закупкам. Указывалось, что указ будет действовать до полной политической реализации Минских соглашений.

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