В РФ заговорили о присоединении "ЛДНР" и раскрыли новый сценарий

В РФ говорят о присоединении оккупированного Донбасса / informator.su

Для присоединения оккупированных Москвой районов Донбасса к России, необходимо составить иски с требованием признать незаконным акт Совета народных комиссаров от 1922 года.

Такой способ присоединения террористических "ДНР" и "ЛНР" назвал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, сообщает Ura.ru.

"После этого [признания незаконным акта 1922 года] все вопросы по Донбассу отпадут автоматически, моментально", — заявил депутат.

Он добавил, что с этим нужно работать юристам международного права — они должны подавать иски в различные международные инстанции.

По словам Водолацкого, документ Совета народных комиссаров стал трагичным для многих людей. Согласно подписанному Лениным акту, территории Донбасса отходили Украинской ССР.

Реклама

Читайте такжеСтанислав Асеев. "Изоляция" - российский концлагерь на Донбассе

Ранее бывший глава МВД Арсен Аваков ранее заявлял, что риторика о возвращении Донбасса в Украину исключительно политическим путем должна использоваться только дипломатами. При этом у армии должен быть сценарий военного освобождения оккупированных территорий.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для возвращения оккупированных Крыма и Донбасса нужно повысить обороноспособность и устойчивость страны. Киев намерен сделать ставку на военную дипломатию, которая будет реализовываться при поддержке министерства иностранных дел.