В РФ заговорили о присоединении "ЛДНР" и раскрыли новый сценарий

В Госдуме РФ помечтали о присоединении оккупированных украинских территорий.
Для присоединения оккупированных Москвой районов Донбасса к России, необходимо составить иски с требованием признать незаконным акт Совета народных комиссаров от 1922 года.
Такой способ присоединения террористических "ДНР" и "ЛНР" назвал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, сообщает Ura.ru.
"После этого [признания незаконным акта 1922 года] все вопросы по Донбассу отпадут автоматически, моментально", — заявил депутат.
Он добавил, что с этим нужно работать юристам международного права — они должны подавать иски в различные международные инстанции.
По словам Водолацкого, документ Совета народных комиссаров стал трагичным для многих людей. Согласно подписанному Лениным акту, территории Донбасса отходили Украинской ССР.
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Ранее бывший глава МВД Арсен Аваков ранее заявлял, что риторика о возвращении Донбасса в Украину исключительно политическим путем должна использоваться только дипломатами. При этом у армии должен быть сценарий военного освобождения оккупированных территорий.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для возвращения оккупированных Крыма и Донбасса нужно повысить обороноспособность и устойчивость страны. Киев намерен сделать ставку на военную дипломатию, которая будет реализовываться при поддержке министерства иностранных дел.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.