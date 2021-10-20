С Донбассом, но без "ЛДНР" и особого статуса: СНБО опубликовал словарь российской пропаганды

СНБО разработал глоссарий для борьбы с "российской терминологией" / УНИАН

Аппарат СНБО опубликовал глоссарий, который рекомендуют использовать органам государственной и местной власти, а также СМИ в темах российской агрессии. Его разработали для противодействия пропаганде.

Как отмечают в ведомстве, российские спецслужбы инфильтрируют в украинское и мировое информационное пространство названия, слова и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать оккупацию и продвигать российские пропагандистские стратегии. С полным перечнем терминов можно ознакомиться по ссылке.

В первом столбике термин из пропаганды, во втором и третьем как на самом деле. Всего в глоссарии пять разделов. Первый касается общей терминологии ("хунта", "Малороссия" и "русский мир"), второй – оккупации Крыма ("русская весна" и "воссоединение Крыма с Россией"). В третьем разделе речь идет о фейках о войне на Донбассе ("Л/ДНР", "ополчение").

В четвертом разделе изложена пропагандистская терминология, связанная с политикой исторической памяти: "Малороссия" и "Новороссия". Последний раздел касается терминов относительно иностранных государств – когда оккупированную Абхазию российская пропаганда называет "Республика Абхазия", а Беларусь "Белоруссией".

Что примечательно, в рекомендуемой терминологии есть слово "Донбасс", хотя ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что спецслужбы Российской Федерации используют понятие "Донбасс" как инструмент информационной войны. Сейчас его использовать ‒ значит, постоянная подпитка российского антиукраинского нарратива и подыгрывание российской пропаганде, говорил он.