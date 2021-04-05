Данилов объяснил, как и зачем Россия использует Донбасс

Алексей Данилов / УНИАН

Власти России как минимум с 2000 года используют термин "Донбасс" как инструмент информационной войны. Сейчас его использовать ‒ значит, постоянная подпитка российского антиукраинского нарратива и подыгрывание российской пропаганде. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Понятие "Донбасс" целенаправленно используется спецслужбами Российской Федерации начиная с 2000 года, и особенно активно ‒ в период российской агрессии против Украины с 2014 года и по настоящее время ‒ как инструмент информационной войны", ‒ отметил он.

По его мнению, таким образом, Россия искусственно выделяет этот регион, чтобы требовать для него якобы особые права и статус с дальнейшим обоснованием создания псевдогосударственных образований. Секретарь СНБО уверен, что употребление термина "Донбасс" является постоянной подпиткой антиукраинского нарратива и подыгрыванием российской пропаганде.

К слову, ранее Данилов утверждал, что такого понятия как "Донбасс" якобы в принципе не существует, а его раскручивание ‒ чистой воды нарратив российской пропаганды.

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