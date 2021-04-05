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Данилов объяснил, как и зачем Россия использует Донбасс

5 апреля 2021, 15:13
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов пояснил, почему и зачем власти России активно популяризируют термин "Донбасс".

Алексей Данилов
Алексей Данилов / УНИАН

Власти России как минимум с 2000 года используют термин "Донбасс" как инструмент информационной войны. Сейчас его использовать ‒ значит, постоянная подпитка российского антиукраинского нарратива и подыгрывание российской пропаганде. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Понятие "Донбасс" целенаправленно используется спецслужбами Российской Федерации начиная с 2000 года, и особенно активно ‒ в период российской агрессии против Украины с 2014 года и по настоящее время ‒ как инструмент информационной войны", ‒ отметил он.

По его мнению, таким образом, Россия искусственно выделяет этот регион, чтобы требовать для него якобы особые права и статус с дальнейшим обоснованием создания псевдогосударственных образований. Секретарь СНБО уверен, что употребление термина "Донбасс" является постоянной подпиткой антиукраинского нарратива и подыгрыванием российской пропаганде.

К слову, ранее Данилов утверждал, что такого понятия как "Донбасс" якобы в принципе не существует, а его раскручивание ‒ чистой воды нарратив российской пропаганды.

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Война на Донбассе – о чем сообщалось ранее:

  • Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел вопрос относительно обострения ситуации на Донбассе, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, солдаты на линии разграничения могут открывать огонь на провокации боевиков.
  • Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что планом "Б" для страны должно стать признание всеми того факта, что на востоке идет война. Все вопросы должны рассматриваться именно через эту призму.
Кремль война на Донбассе новости Украины Алексей Данилов
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