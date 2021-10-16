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"Никаких команд не надо": Данилов сделал заявление об ответном огне по боевикам "ЛДНР" на Донбассе

16 октября 2021, 10:23

Секретарь СНБО подчеркнул, что при вражеских нападениях бойцы ВСУ дают боевикам достойный ответ, и отражают атаки "без команды".

Донбасс
Данилов сделал заявление об ответном огне по боевикам "ЛДНР" на Донбассе / УНИАН

На фронте на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил у украинских военных нет никаких ограничений на ведение ответного огня на обстрелы оккупантов по позициям ВСУ, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Якобы наши военные не отвечают, скажем так, агрессору. Это не соответствует действительности", - отметил Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Секретарь СНБО подчеркнул, что при вражеских нападениях бойцы ВСУ дают боевикам достойный ответ, и отражают атаки "без команды".

"На сегодня никаких команд не надо - командир лично принимает решение, и огонь открывается при каждом нападении на наши Вооруженные силы", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что все контрснайперские группы, которые есть в Вооруженных силах Украины, задействованы на Донбассе.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о том, что украинские военные могут открывать огонь на обстрел со стороны боевиков и российских гибридных войск на Донбассе. По его словам, ответный огонь - одна из причин, почему в последнее время количество обстрелов со стороны противника уменьшилось.

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война на Донбассе новости Украины Алексей Данилов
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