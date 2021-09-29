"Убивать врагов можно и нужно": украинским бойцам разрешили стрелять в ответ по боевикам "ЛДНР" - СМИ

Приказ, запрещавший открывать огонь, якобы отменен / УНИАН

Украинским военным разрешили стрелять в ответ по оккупантам на Донбассе, сообщил журналист Алексей Ходзенко на странице в Facebook.

В частности, журналист рассказал о выводах после встречи с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным во вторник, 28 сентября.

"Приказы, которые так или иначе запрещали открывать огонь - отменены. Новая вводная - убивать врагов можно и нужно", - написал Ходзенко.

По его данным, решение об открытии ответного огня принимает командир.

"Главком приказал убрать из КСП все ненужные журналы и документацию, которая сама себя дублирует, оставив исключительно необходимую", - добавил он.

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Также, по словам Ходзенко, к исполнению задач в районе ООС привлечены все имеющиеся комплексы турецких боевых беспилотников Bayraktar.

В ООС официально сообщение журналиста не комментируют. Главред обратился с запросом в Генштаб ВСУ.

Режим тишины на Донбассе

27 июля 2020 года на Донбассе вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе объяснили, что этот режим предусматривает:

запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов;

запрет на применение огня, в частности снайперского;

запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и районах, в частности на объектах гражданской инфраструктуры: школах, детских садах, больницах и открытых для общественности помещениях;

эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который сообщит об этом всем ее участникам;

создание и использование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе.

Открывать огонь в ответ на наступательные действия разрешается только, если его открыли по приказу руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований боевиков после безуспешной попытки использовать координационные механизмы.

Трехсторонней контактной группе должны сообщать о приказе открыть огонь.

Сначала после вступления в силу режима тишины количество обстрелов сократилось в несколько раз, а потери среди военных уменьшились. Однако с конца зимы 2021 года в районе ООС началось обострение. Всего за год погибли полсотни украинских бойцов. По факту о реальном прекращении огня речь уже не идет.