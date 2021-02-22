Протесты в Испании из-за рэпера: баррикады, разграбленные магазины и повреждение здания из списка ЮНЕСКО

В Испании в поддержку Пабло Хаселя были масштабные акции протеста / Reuters

В испанском городе Барселона – это столица провинции Барселона и автономной области Каталония – на протяжении нескольких дней не утихают протесты в поддержку осужденного рэпера-радикала Пабло Хаселя, было повреждено здание, которое находится в списке ЮНЕСКО, задержаны 38 человек.

В Барселоне участники акций сделали баррикады, в воскресенье, 21 февраля, они были подожжены, сообщает DW со ссылкой на полицию Каталонии.

В этот же день во время беспорядков разграбили много магазинов, в частности известных брендов.

Вечером 20 февраля несколько тысяч участников протеста направились к штаб-квартире полиции, были стычки, правоохранителей забросали петардами, банками и бутылками.

Во время акции протеста повреждены здания, которые имеют историческую ценность, – Дворец каталонской музыки (внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО) и Барселонская фондовая биржа.

Достаточно массовые акции также были в Мадриде, произошли столкновения протестующих с полицией. По официальным данным, в результате противостояний ранены свыше 50 человек.

Все демократические испанские партии осудили беспорядки. Протесты поддержала популистская партия Подемос, которая входит в левое коалиционное правительство Испании.

Лидер политсилы и вице-премьер правительства Пабло Иглесиас потребовал, чтобы Хаселя освободили.

Пабло Хасель – 32-летний каталонец, которого уже несколько раз арестовывали за участие в леворадикальных организациях.

Рэпер в своей песни Ni Felipe VI назвал короля Испании Филиппа VI тираном.

"Мы – гнев, который стремится к революции. Ты нас не заглушишь", – говорится в композиции исполнителя.

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