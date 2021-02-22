Протесты в Испании из-за рэпера: баррикады, разграбленные магазины и повреждение здания из списка ЮНЕСКО

В стране в результате протестов задержаны и пострадали десятки человек.
В испанском городе Барселона – это столица провинции Барселона и автономной области Каталония – на протяжении нескольких дней не утихают протесты в поддержку осужденного рэпера-радикала Пабло Хаселя, было повреждено здание, которое находится в списке ЮНЕСКО, задержаны 38 человек.
В Барселоне участники акций сделали баррикады, в воскресенье, 21 февраля, они были подожжены, сообщает DW со ссылкой на полицию Каталонии.
В этот же день во время беспорядков разграбили много магазинов, в частности известных брендов.
Вечером 20 февраля несколько тысяч участников протеста направились к штаб-квартире полиции, были стычки, правоохранителей забросали петардами, банками и бутылками.
Во время акции протеста повреждены здания, которые имеют историческую ценность, – Дворец каталонской музыки (внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО) и Барселонская фондовая биржа.
Достаточно массовые акции также были в Мадриде, произошли столкновения протестующих с полицией. По официальным данным, в результате противостояний ранены свыше 50 человек.
Все демократические испанские партии осудили беспорядки. Протесты поддержала популистская партия Подемос, которая входит в левое коалиционное правительство Испании.
Лидер политсилы и вице-премьер правительства Пабло Иглесиас потребовал, чтобы Хаселя освободили.
Пабло Хасель – 32-летний каталонец, которого уже несколько раз арестовывали за участие в леворадикальных организациях.
Рэпер в своей песни Ni Felipe VI назвал короля Испании Филиппа VI тираном.
"Мы – гнев, который стремится к революции. Ты нас не заглушишь", – говорится в композиции исполнителя.
Почему в Испании осужден Пабло Хасель – что нужно знать
- Пабло Хаселя в Испании в 2018 году суд приговорил к двум годам тюрьмы за восхваление терроризма и публикации в Twitter о бывшем испанском короле Хуане Карлосе I, которые власти назвали "клеветой и оскорблением короны".
- В начале 2021 года – 12 февраля – рэперу нужно было добровольно явиться в тюрьму, чтобы по этому приговору отбыть за решеткой девять месяцев. Хасель не захотел добровольно прибыть в тюрьму, и его задержали 16 февраля.
- Через несколько дней – 18 февраля – суд решил наказать Хаселя за события, которые произошли в 2017 году. Рэперу дали два с половиной года тюрьмы за препятствование осуществлению правосудия и угрозы свидетелю.