Путин должен закончить на скамье подсудимых: Зеленский подвел итог "выборов" в РФ

Российский диктатор имитирует очередные выборы, подчеркнул президент Украины.

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Владимир Зеленский оценил "выборы" в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что никакой легитимности в имитации российских выборов нет и быть не может.

"Никакой легитимности в этой имитации выборов нет и быть не может. Этот деятель (Путин, - ред.) должен закончить на скамье подсудимых в Гааге. Именно это мы должны обеспечить всеми, кто ценит жизнь и порядочность", - отметил он в видеообращении в воскресенье.

Глава государства напомнил о том, что российский диктатор имитирует очередные выборы.

видео дня

"Всем в мире понятно, что этот деятель, как уже было часто в истории, просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно. Нет такого зла, которое он не совершит, чтобы продлить личную власть. Нет никого в мире, кто был бы застрахован от этого", - сказал он.

Президент Украины поблагодарил каждое государство, каждого лидера, все международные организации, которые называют и будут называть эти вещи своими именами.

"Все, что Россия делает на оккупированной территории Украины - преступление. За все, что сделано российскими убийцами в этой войне и ради путинской пожизненной власти, должно быть справедливое возмездие. Он боится больше всего одного – справедливости", - заявил Зеленский.

Выборы в России 2024 8 декабря 2023 года президент России Владимир Путин заявил об участии в выборах в 2024 году. Центризбирком РФ утвердил трехдневное голосование на выборах президента РФ, это произойдет впервые. Выборы продлятся 15, 16, 17 марта. Досрочное голосование будет проходить с 25 февраля по 14 марта. В ЦИК РФ также заявили, что хотят провести выборына временно оккупированных территориях.

"Выборы" в РФ

Как сообщалось ранее, в то время как кремлевские СМИ вовсю рапортуют об очередях желающих проголосовать за Путина, оппозиционные медиа пишут о возрастающем недовольстве среди россиян - в сети распространяются сделанные гражданами страны-агрессора фотографии с испорченными бюллетенями. На некоторых избиратели оставляли весьма емкие надписи: "Крым - это Украина", "Слава Украине" и др.

Также СМИ пишут об усилении охраны участков. Например, в Екатеринбурге на входе на избирательные участки от голосующих просят сдавать зажигалки во избежание поджогов урн.

Как известно, российские "выборы" проводились на захваченных территориях Украины. "У России нет легитимных оснований для подобных действий на территории Украины", - в частности заявил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Холланд.

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