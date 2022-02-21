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"Путин не забыл, что это наши деньги?": Макаревич раскритиковал президента РФ из-за военных учений и беженцев из "Л/ДНР"

21 февраля 2022, 14:18
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Свое возмущение тратами Путиным российских налогов популярный российский рок-музыкант Андрей Макаревич выразил в посте в социальной сети Facebook.

Путин, Макар
Владимир Путин и Андрей Макаревич / Коллаж УНИАН

Легендарный российский рок-музыкант Андрей Макаревич (лидер групп "Машина времени" и "Оркестр креольского танго" возмутился, что президент РФ Владимир Путин выделяет огромные средства на маневры российской армии возле украинской границы и беженцев из временно оккупированных группировок "Л/ДНР". Свое возмущение он выразил в посте в социальной сети Facebook.

Макаревич отдельно напомнил, что речь идет о деньгах российских налогоплательщиков.

"Наш президент последние дни красиво распределяет миллиарды – на учения, на беженцев. Он не забыл, что это наши деньги?" – спросил фолловеров 68-летний музыкант.

В комментариях одна из пользовательниц сети написала: "Не первый год распределяет. Это вы скорей забыли, что это ваши деньги распределяют на войну, не только на учения и беженцев". "Да помню. От этого не легче", – ответил Макаревич.

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Напомним, ранее Андрей Макаревич угодил в скандал с украинцами. Музыкант заявил о том, что борщ не может считаться исключительно украинским блюдом, поскольку якобы в принципе делается по очень древнему рецепту.

"Я думаю, что борщ – это очень древнее блюдо. Его делают и в Сибири, и в Краснодарском крае, и в Украине, и в Беларуси. Он везде немного разный и чем-то отличается. Кто-то его делает из свинины, кто-то из баранины, белых грибов или вегетарианский", - объяснился он.

При этом музыкант сравнил украинский борщ с польской водкой.

"Это как говорят, что поляки придумали водку, но это же не они сделали. Понимаете? Разве это главное?" – сказал он.

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