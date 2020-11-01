Путин рассказал, как ему работается на "удаленке" из бункера

Российский президент выступил с рассказом о своей удаленной работе в условиях пандемии COVID-19.
Президент РФ Владимир Путин признался в том, что привык к дистанционной работе в условиях пандемии COVID-19 и озвучил преимущества такого вида.
Об этом руководитель России рассказала в программе Москва. Кремль. Путин, отрывок которой был опубликован в Telegram-канале Пул №3. В разговоре с главой правления банка ВТБ Андреем Костиным во время онлайн-форума Россия Путин рассказал, что привык к удаленке. Однако добавил при этом, что с аудиторией общаться интереснее и проще.
Президент также отметил, что у такого формата взаимодействия есть свои преимущества, поскольку таким образом можно собрать нужное количество заинтересованных лиц, не отрывая их при этом от текущей работы.
"Хорошо, что есть такие возможности", — подытожил Путин.
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