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Путин сделал важный шаг для закрытия от Запада данных об армии России

11 мая 2021, 09:53

Президент России решил разорвать значимый международный договор.

Путин подал законопроект о выходе РФ из Договора по открытому небу
Владимир Путин подал законопроект о выходе России из Договора по открытому небу / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную думу (парламент) проект закона №1168313-7, в котором говорится о разрыве Договора по открытому небу.

Документ внесен в Госдуму во вторник, 11 мая, говорится на сайте парламента.

Законопроект уже зарегистрировали, он направлен главе Госдумы Вячеславу Володину.

Напомним, в ноябре 2020 года из Договора по открытому небу вышли США. В середине января 2021 года Министерство иностранных дел РФ распространило заявление, что были запущены процедуры по выходу российской стороны из соглашения.

В начале 2021-го в США появился новый президент – вместо республиканца Дональда Трампа пост занял демократ Джо Байден. В апреле в Госдепартаменте Штатов сообщали, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в Договор.

  • Справка. Договор по открытому небу – это одна из мер для укрепления доверия в Европе после холодной войны. Соглашение подписали более 30 государств, оно начало действовать 1 января 2002 года.
  • Государства, которые подписали договор, получили право на самолетах со специальной аппаратурой облетать территории друг друга по заранее согласованным маршрутам, чтобы проверить дислокацию войск, техники и расположения объектов оборонной инфраструктуры.
  • Холодной войной называют глобальное геополитическое, идеологическое, экономическое и военное противостояние, которое длилось с 1946 года до конца 1980-х между двумя блоками государств. Один из блоков возглавлял СССР, а другой – США.
  • Российская Федерация считается правопреемницей СССР. В 21 веке странам Запада важно знать информацию об армии РФ, поскольку российские силы уже решились на агрессию в Европе – захватили украинский Крым и вторглись на Донбасс.
Владимир Путин Вячеслав Володин
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