Путин сделал важный шаг для закрытия от Запада данных об армии России

Президент России решил разорвать значимый международный договор.
Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную думу (парламент) проект закона №1168313-7, в котором говорится о разрыве Договора по открытому небу.
Документ внесен в Госдуму во вторник, 11 мая, говорится на сайте парламента.
Законопроект уже зарегистрировали, он направлен главе Госдумы Вячеславу Володину.
Напомним, в ноябре 2020 года из Договора по открытому небу вышли США. В середине января 2021 года Министерство иностранных дел РФ распространило заявление, что были запущены процедуры по выходу российской стороны из соглашения.
В начале 2021-го в США появился новый президент – вместо республиканца Дональда Трампа пост занял демократ Джо Байден. В апреле в Госдепартаменте Штатов сообщали, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в Договор.
- Справка. Договор по открытому небу – это одна из мер для укрепления доверия в Европе после холодной войны. Соглашение подписали более 30 государств, оно начало действовать 1 января 2002 года.
- Государства, которые подписали договор, получили право на самолетах со специальной аппаратурой облетать территории друг друга по заранее согласованным маршрутам, чтобы проверить дислокацию войск, техники и расположения объектов оборонной инфраструктуры.
- Холодной войной называют глобальное геополитическое, идеологическое, экономическое и военное противостояние, которое длилось с 1946 года до конца 1980-х между двумя блоками государств. Один из блоков возглавлял СССР, а другой – США.
- Российская Федерация считается правопреемницей СССР. В 21 веке странам Запада важно знать информацию об армии РФ, поскольку российские силы уже решились на агрессию в Европе – захватили украинский Крым и вторглись на Донбасс.