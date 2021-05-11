Путин сделал важный шаг для закрытия от Запада данных об армии России

Владимир Путин подал законопроект о выходе России из Договора по открытому небу / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную думу (парламент) проект закона №1168313-7, в котором говорится о разрыве Договора по открытому небу.

Документ внесен в Госдуму во вторник, 11 мая, говорится на сайте парламента.

Законопроект уже зарегистрировали, он направлен главе Госдумы Вячеславу Володину.

Напомним, в ноябре 2020 года из Договора по открытому небу вышли США. В середине января 2021 года Министерство иностранных дел РФ распространило заявление, что были запущены процедуры по выходу российской стороны из соглашения.

В начале 2021-го в США появился новый президент – вместо республиканца Дональда Трампа пост занял демократ Джо Байден. В апреле в Госдепартаменте Штатов сообщали, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в Договор.