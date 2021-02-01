"Путина в *опу": россияне показали очередной "кулак" Кремлю, задержаны более 5000 человек

Россияне показали очередной кулак Кремлю, задержаны более 5000 человек / Instagram

Протесты в России 31 января в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального и против режима Владимира Путина волной прокатились по всей стране, начиная с Дальнего Востока. После митингов 23 января власти и силовики максимально подготовились – во всех городах протестующих с самого утра ждали правоохранители с автозаками, а акции были объявлены незаконными.

Как сообщает ОВД-Инфо, в ходе акций протеста 31 января по всей России задержали рекордные 5135 человек, из них в Москве – 1653, в Санкт-Петербурге – 1159, в Красноярске – 194, в Нижнем Новгороде – 182, в Новосибирске -103.

В этот день силовики действовали решительно и беспощадно. В частности, в Москве начались задержания еще до начала акции. Возле метро Сухаревская ОМОН рассекал собравшихся и нагло выхватывал людей из толпы. Как сообщает Медуза, с площади уводили по несколько человек в минуту.

Силовики ходили по площади крепкими цепочками, где каждый следующий сотрудник держался за плечо впереди идущего. Иногда эти цепочки пересекались и перемешивались — из этого черного от омоновской формы хоровода люди выбирались уже только в сопровождении оперативников, которые вели их в автозак.

Много задержаний произошло и на площади возле метро Красные ворота и у СИЗО "Матросская тишина", где сидит Алексей Навальный.

По информации "Медузы", идущая от метро "Сокольники" к СИЗО толпа скандировала "Путина в *опу! Россия будет свободной!".

Отметим, силовики продемонстрировали свою жестокость и дикость не только в Москве. В этом могли убедиться и жители Санкт-Петербурга, Челябинска, Омска, Казани и других городов.

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