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"Путина в *опу": россияне показали очередной "кулак" Кремлю, задержаны более 5000 человек

1 февраля 2021, 08:07

В ходе акций протеста 31 января по всей России задержали рекордные 5135 человек

Протесты в России 31 января
Россияне показали очередной кулак Кремлю, задержаны более 5000 человек / Instagram

Протесты в России 31 января в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального и против режима Владимира Путина волной прокатились по всей стране, начиная с Дальнего Востока. После митингов 23 января власти и силовики максимально подготовились – во всех городах протестующих с самого утра ждали правоохранители с автозаками, а акции были объявлены незаконными.

Как сообщает ОВД-Инфо, в ходе акций протеста 31 января по всей России задержали рекордные 5135 человек, из них в Москве – 1653, в Санкт-Петербурге – 1159, в Красноярске – 194, в Нижнем Новгороде – 182, в Новосибирске -103.

В этот день силовики действовали решительно и беспощадно. В частности, в Москве начались задержания еще до начала акции. Возле метро Сухаревская ОМОН рассекал собравшихся и нагло выхватывал людей из толпы. Как сообщает Медуза, с площади уводили по несколько человек в минуту.

Силовики ходили по площади крепкими цепочками, где каждый следующий сотрудник держался за плечо впереди идущего. Иногда эти цепочки пересекались и перемешивались — из этого черного от омоновской формы хоровода люди выбирались уже только в сопровождении оперативников, которые вели их в автозак.

Много задержаний произошло и на площади возле метро Красные ворота и у СИЗО "Матросская тишина", где сидит Алексей Навальный.

По информации "Медузы", идущая от метро "Сокольники" к СИЗО толпа скандировала "Путина в *опу! Россия будет свободной!".

Отметим, силовики продемонстрировали свою жестокость и дикость не только в Москве. В этом могли убедиться и жители Санкт-Петербурга, Челябинска, Омска, Казани и других городов.

Протесты в России – о чем сообщалось ранее:

  • 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
  • В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
  • Масштабные митинги в России прошли в субботу, 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального. На акциях протеста по всей России были задержаны более трех тысяч человек.
  • 23 января Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как говорится в заявлении Госдепа, российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и арестовывая потенциальных участников.
  • 31 января государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил российские власти за жестокие действия и призвал освободить задержанных за осуществление своих прав человека, в частности Алексея Навального.

новости России Алексей Навальный протесты в России
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