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Ракетные учения и угрозы Украине: в ЕС пригрозили России жестким ударом

20 февраля 2022, 16:27
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Евросоюз не может вечно предлагать России "оливковую ветвь" в условиях агрессивной политики Москвы, сказал Шарль Мишель.

Шарль Мишель
Если Россия пойдет на сценарий военного вторжения в Украину, Москве грозят масштабные санкции - Мишель / Reuters

Европейский Союз не может на постоянной основе демонстрировать мир в отношении РФ в условиях, когда Москва проводит ракетные учения и угрожает военным вторжением на территорию Украины. Евросоюз безоговорочно поддерживает украинское государство. Возможная военная интервенция против Киева приведет к масштабным антироссийским санкциям. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

В ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности он рассказал о том, что ситуации с обострением конфликта на Донбассе и угрозами военного вторжение на территорию Украины заставляют задуматься о том, существуют ли у Москвы намерения идти на диалог с западным миром по вопросам гарантий безопасности.

По его словам, позиция Европы остается однозначной – дальнейшая военная агрессия РФ против Украины приведет к серьезным санкциям в отношении Москвы.

"Несколько дней назад их слова дали очень маленький лучик надежды. Но их действия принимают форму продолжающегося наращивания военной мощи, серьезных инцидентов на Донбассе, в том числе и сегодня. Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь, пока Россия проводит ракетные испытания и продолжает накапливать войска. Одно можно сказать наверняка: если будет дальнейшая военная агрессия, мы ответим масштабными санкциями", - считает Мишель.

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Читайте такжеУкраина объявит США, Британии и РФ инициативу по Будапештскому меморандумуТакже он добавил, что Европейский Союз безоговорочно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Украинский народ сделал свой выбор. Москва опасается распространение такой политики на весь регион.

"Народ Украины сделал свободный выбор демократических ценностей, верховенства закона и реформ, и это имеет большое значение. Но этот демократический выбор воспринимается Кремлем как экзистенциальная угроза из-за его возможного распространения на весь регион", - подчеркнул Шарль Мишель.

Угроза военного вторжения РФ в Украину

Президент США Джо Байден 18 февраля сделал заявление о том, что, как он полагает, глава Кремля Владимир Путин принял решение по военной операции России против Украины. По мнению американского главы государства, российская военная интервенция может состояться уже в ближайшие дни.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что на оккупированном Донбассе и в захваченной АР Крым находятся 30-35 тысяч военных РФ. Ситуация по-прежнему опасна – любой обстрел может привести к полномасштабному российско-украинскому военному конфликту.

Американское издание Politico назвало новую дату военного вторжения России в Украину – 20 февраля. Эксперты считают, что это связано с завершением военных учений Москвы и Минска, Мюнхенской конференции и Олимпиады в Пекине. Они предполагают, что даты могут меняться.

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