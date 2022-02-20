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Один обстрел или артиллерийский выстрел могут привести к полномасштабной войне - Зеленский

20 февраля 2022, 10:10

По словам президента, на временно оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе находятся от 30 до 35 тысяч российских военных.

Владимир Зеленский
Один обстрел или артиллерийский выстрел могут привести к полномасштабной войне - Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один обстрел или артиллерийский выстрел могут привести к полномасштабной войне с Россией. Он также отметил, что к боевым действиям могут привести провокации.

В интервью для CNN президент Украины рассказал, что на временно оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе находятся от 30 до 35 тысяч российских военных.

"Так что провокации, действительно, очень опасны, если есть такое количество войск. Один обстрел, один артиллерийский выстрел могут привести к войне", - отметил Зеленский.

Он также обратил внимание на то, что эти опасения разделяют соседние с Украиной страны.

"Мы знаем историю Советского Союза, и они понимают, с какими рисками мы сталкиваемся. Польша, Литва, Эстония, Латвия, Молдова - они знают, к чему это может привести. Так что нам нужно быть очень осторожными", - добавил президент.

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Угроза вторжения России в Украину

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заявил, что Россия может совершить террористические акты на оккупированной территории Донбасса и обвинить в этом Украину для оправдания ввода войск.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент РФ Владимир Путин принял решение осуществить агрессию против Украины. По его словам, есть фабрикация провокаций, которую затем используют как оправдание российского военного вмешательства в Донбасс и шире - в Украину.

Россия перебросила к границе с Украиной вертолеты и боевую группу с танками. Новые спутниковые снимки обнародовала американская компания Maxar Technologies – они показывают значительное увеличение количества российских вертолетов вблизи границы с Украиной.

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