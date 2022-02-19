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США подтвердил планы РФ атаковать Украину и раскрыли сценарий вторжения

19 февраля 2022, 22:06

РФ фабрикует провокации для оправдания вторжения в Украину, подчеркнул Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен / Фото Reuters

Похоже, что президент РФ Владимир Путин принял решение осуществить агрессию против Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как подчеркнул он в интервью российском оппозиционному каналу Дождь, несмотря на это необходимо пытаться найти дипломатическое решение, потому что война не отвечают ни чьим интересам.

"К сожалению, как мы видим сейчас, все складывается именно так, как я говорил несколько дней назад на Совете безопасности ООН. Есть фабрикация провокаций, которую затем используют как оправдание российского военного вмешательства в Донбасс и шире - в Украину", - отметил госсекретарь США.

Он напомнил о том, что на 24 февраля намечена его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым: "Но, как я сказал министру иностранных дел Лаврову в своем ответном письме, это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину".

"Я уже встречался с министром иностранных дел Лавровым, в том числе в Женеве пару недель назад. Мы полностью готовы работать над этим. Но делать все это с дулом пистолета, приставленным к виску Украины, когда 150 000 российских военных находятся к северу, к востоку и к югу от границы - очень сложно добиваться прогресса в такой обстановке", - добавил Блинкен.

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Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

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