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Россия перебросила к границе вертолеты и боевую группу с танками: обнародованы снимки

19 февраля 2022, 08:02

По оценке Maxar, на аэродром Миллерово, расположенный в 16 км от границы с Украиной, переброшено новое вертолетное подразделение.

войска России, танки
Россия перебросила к границе вертолеты и боевую группу с танками: обнародованы снимки / Reuters

Россия перебросила к границе с Украиной вертолеты и боевую группу с танками. Новые спутниковые снимки обнародовала американская компания Maxar Technologies.

Новые спутниковые снимки в своем Twitter обнародовал журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер – они показывают значительное увеличение количества российских вертолетов вблизи границы с Украиной.

По оценке Maxar, на аэродром Миллерово, расположенный в 16 км от границы с Украиной, переброшено новое вертолетное подразделение и боевая группа, состоящая из танков, бронетранспортеров и вспомогательной техники.

Миллерово находится недалеко от участка границы с Украиной, который контролируется боевиками "ЛДНР".

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Чуть севернее было развернуто подразделение возле Валуек, примерно в 27 км к востоку от границы с Украиной. Около 20 вертолетов остаются развернутыми возле Белгорода.

Отметим, ранее посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Россия стянула к границам Украины порядка 190 тысяч военных. По его оценке, на 30 января российская группировка включала в себя около 100 тысяч военных.

Возможное вторжение России в Украину

18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения. Жителям временно оккупированных районов Донецкой области боевик предложил уехать в Ростовскую область Российской Федерации. Вскоре к Пушилину присоединился и Леонид Пасечник - главарь группировки "ЛНР", который тоже призвал жителей временно оккупированных территорий уезжать в Россию.

18 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не готовит нападение на Донбассе, как сообщают оккупационные пропагандисткие СМИ.

18 февраля президент США Джо Байден выступил с обновленной информацией относительно ситуации вокруг Украины. В своем выступлении он заявил, что "видел сообщения о значительном росте нарушений режима прекращения огня поддерживаемыми Россией боевиками, пытающимися спровоцировать Украину на Донбассе". По словам Байдена, Путин принял решение напасть на Украину.

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