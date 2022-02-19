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Срочное заявление Байдена по ситуации в Украине: видео

19 февраля 2022, 00:18

Вечером в пятницу, 18 февраля, лидер американцев выступит с новым обращением по поводу ситуации вокруг Украины.

Байден провел брифинг по ситуации вокруг Украины / Reuters

Вечером в пятницу, 18 февраля, президент США Джо Байден выступил с обновленной информацией относительно ситуации вокруг Украины.

Известно, что перед своим выступлением президент США больше часа общался по телефону с лидерами стран НАТО и ЕС.

Брифинг Байдена должен был начаться в 23.00 по киевскому времени, но стартовал на час позже.

Это было второе посвященное Украине выступление Байдена за последние дни. В прошлый раз, 15 февраля, Байден сказал, что Вашингтон еще не знает, принял ли президент России решение напасть на Украину, но предупредил Москву о последствиях в случае такого шага.

О чем сказал Байден во время брифинга:

  • нужно быть объединенными с ЕС и НАТО на фоне агрессии России
  • Россия распространяет дезинформацию о "нападении ВСУ"
  • Россия ведет тактику против Украины, а Украина продемонстрировала сдержанность
  • Россия в ближайшие дни, недели нападет на Киев, где проживает около 1.8 млн населения
  • США не будут направлять военных в Украину
  • Путин принял решение о нападении на Украину, но до этого вторжения дипломатия еще может "спасти ситуацию"
  • еще не поздно начать деэскалацию и вернуться за стол переговоров

Президент США Джо Байден прокомментировал шквал дезинформации, которую распространяет Россия.

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В своем выступлении в Белом доме в пятницу Байден заявил, что "видел сообщения о значительном росте нарушений режима прекращения огня поддерживаемыми Россией боевиками, пытающимися спровоцировать Украину на Донбассе".

"Например, вчерашний обстрел украинского детского сада, который, как ложно утверждала Россия, был осуществлен Украиной. Мы также продолжаем видеть, как все больше и больше дезинформации распространяется среди российской общественности, включая поддерживаемых Россией сепаратистов, утверждающих, что Украина планирует начать массированное наступление на Донбассе", - сказал Байден.

"Послушайте, нет никаких доказательств [этих утверждений], и это противоречит элементарной логике полагать, что украинцы выбрали бы этот момент, когда на их границах сосредоточено более 150 000 военнослужащих, для эскалации годичного конфликта", - заявил президент США.

"На данный момент я убежден, что он (Владимир Путин, - ред.) принял решение (напасть на Украину - ред.)", - сказал Байден в Белом доме.

Также Байден сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский сам должен решить, ехать ли ему на Мюнхенскую конференцию безопасности или нет.

"Я говорил с Зеленским больше десятка раз, и возможно это и мудрое решение (не ехать в Мюнхен во время обострения ситуации на Донбассе, - ред.), но он сам должен его принять", - сообщил Байден.

Обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине.

При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".

Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате обстрела разрушен жилой дом.

18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин из-за якобы обострения военного конфликта на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей.

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