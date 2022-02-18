"Предлог для войны": в Белом доме отреагировали на "эвакуацию" жителей ОРДЛО

Джен Псаки высказалась об "эвакуации" в РФ / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на сообщения оккупантов ОРДЛО об эвакуации местных жителей в Ростовскую область.

"Сообщения об эвакуации жителей Донбасса являются хорошим примером того, как Россия использует дезинформацию в качестве предлога для войны", - заявила Джен Псаки.

Обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине.

При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".

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Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате обстрела разрушен жилой дом.

18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин из-за якобы обострения военного конфликта на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей.

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