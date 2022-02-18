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Глава МИД Германии ответила на вопрос о том, что происходит вокруг Украины и на Донбассе

18 февраля 2022, 21:55
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Она призвала Россию немедленно отвести войска от границы с Украиной, в противном случае будут введены "беспрецедентные" санкции.

Анналена Бербок
Анналена Бербок не знает, как назвать то, что происходит вокруг Украины / Reuters

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не знает, что на самом деле происходит вокруг Украины. На вопрос журналиста в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, о том, как можно назвать ситуацию на Востоке Украины, она ответила, что пока "ничего не знает", и у нее нет информации на этот счет и "нужно быть готовыми ко всему".

"Я не знаю, никто не знает, поэтому нужно быть готовым ко всему", - заявила глава МИД ФРГ.

Также в ходе конференции Бербок попросила называть кризис в Восточной Европе "российским", а не "украинским".

Однако добавила, что не считает полномасштабное вторжение России на Украину вероятным сценарием развития кризиса.

Кроме этого, Бербок заявила, что полагает, что Москва может провести операцию "под чужим флагом" или организовать переворот в Украине.

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Глава МИД Германии призвала Россию немедленно отвести войска от границы с Украиной, в противном случае будут введены "беспрецедентные" санкции.

Обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине.

При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".

Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате обстрела разрушен жилой дом.

18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин из-за якобы обострения военного конфликта на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей.

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