УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Мы ценим каждую жизнь, но большой эскалации нет - Данилов

18 февраля 2022, 20:23

То, что сейчас происходит на Донбассе, секретарь СНБО назвал провокациями.

Данилов
Данилов не знает будет ли война в Укрине / УНИАН

На брифинге СНБО секретарь Алексей Данилов в очередной раз заявил, что никакого нападения на украинских территориях власти страны не планируют. Так как очень ценят жизнь каждого украинца.

"Мы не убийцы, мы мирная страна, мы ни на кого не нападали и мы будет себя отстаивать", - сказал Данилов.

Широкомасштабного наступления со стороны России в Украину, по его словам, также нет. Также как и пока нет информации о том, как на (украинцев - ред.) будут убивать. Данилов надеется, что точные данные появятся на звтрашней конференции в Мюнхене.

То, что сейчас происходит на Донбассе, секретарь СНБО назвал провокациями.

"Эскалация есть, но мы понимаем, широкомасштабного наступления, которым нас пугали - бомбовые удары... Мы не понимаем, как в 21 веке это может происходит. Что это будет? Геноцид? Терроризм? И ответы завтра может будут давать на Мюнхенской конференции, я думаю, там будет много вещей, которые расставят точки над И", - заявил секретарь СНБО.

Реклама

Обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине.

При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".

Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате обстрела разрушен жилой дом.

18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин из-за якобы обострения военного конфликта на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей.

Читайте также:

viber
новости Украины Алексей Данилов
Сейчас вы просматриваете новость «Мы ценим каждую жизнь, но большой эскалации нет - Данилов». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Жанна Бадоева показала аппетитную грудь в игривом купальникеЖанна Бадоева показала аппетитную грудь в игривом купальнике Погода в Украине: каким будет конец февраляПогода в Украине: каким будет конец февраля Горяча не по-детски: 16-летняя дочь Ольги Фреймут показала сочное декольте во взрослом нарядеГоряча не по-детски: 16-летняя дочь Ольги Фреймут показала сочное декольте во взрослом наряде Запад и Россия почти договорились, вторжение откладывается до осениЗапад и Россия почти договорились, вторжение откладывается до осени Сретение Господне 2022: дата, традиции и запреты праздникаСретение Господне 2022: дата, традиции и запреты праздника
21:39

Юрий Романенко. Украина будет сражаться, впереди - переговоры Видеоблоги

21:38

Операция "Бросок мангуста": Пушилин и Пасечник записали свои видеообращения еще 2 дня назадВидео

21:36

Визит Зеленского в Мюнхен: Путин может воспользоваться его отсутствием в Украине - NBC News

21:17

К украинским полярникам заглянул морской леопард

21:15

Умер Борис Невзоров: актеру было 72 года

Реклама
21:13

Кровавое ДТП в Харькове: родителям подростка сообщили о подозренииВидео

21:01

Спецслужбы РФ заминировали ряд объектов инфраструктуры в Донецке - разведкаВидео

20:37

Щедрые подарки судьбы и счастливые перемены: кому из знаков ожидать уже в начале мартаВидео

20:23

Мы ценим каждую жизнь, но большой эскалации нет - ДаниловВидео

20:20

Верещук о происходящем на Донбассе: "Нас пытаются склонить к уступкам"

20:14

"Мы вас ждем, мы создадим все условия": Верещук призвала украинцев бежать с "ЛДНР"Видео

20:10

Эта подкормка творит чудеса: удобрение из золы заставит орхидею цвестиВидео

20:05

ВСУ не готовят нападение на Донбассе - Данилов

20:04

"Способствует деградации общества": в Украине требуют запретить TikTok

20:01

У Зеленского не исключают провокаций в ОРДЛО во время "эвакуации"

19:55

Предлог для операции против Украины: в Госдепе объяснили внезапную эвакуацию с "ДНР" и "ЛНР"

19:49

Судьи продолжают участвовать в рейдерских захватах - правозащитники

19:33

Сирены, огромные очереди и сбой связи: что сейчас происходит в ОРДЛОВидео

19:08

"Тело могли подбросить": жена пропавшего военного на Ровенщине считает, что его убили

19:00

Путин пообещал по 10 тысяч рублей эвакуированным из ОРДЛО

Реклама
18:49

Байден готовит срочное обращение на фоне обострения ситуации на ДонбассеВидео

18:33

Член жюри нацотбора на Евровидение уволился после скандалаВидео

18:31

Обострение на Донбассе: Залужный обратился к жителям ОРДЛО

18:12

Узнали из новостей: в России заявили, что ничего не знали об эвакуации людей из "ЛДНР"Видео

17:48

Украинские депутаты подняли себе зарплаты: сколько будут получатьВидео

17:37

Девятиклассник забил до смерти 55-летнюю женщину за сигарету, а его отец спрятал телоВидео

17:35

РФ создает почву для вторжения: США раскрыли сценарий агрессии РФВидео

17:31

День весеннего равноденствия 2022: дата, традиции и запреты дня

17:13

Зачем в "ЛДНР" заявили об эвакуации населениямнение

17:06

Пандемия существенно изменила цены на жилье в Украине: какой прогноз на будущееВидео

16:50

Украинцам светит снижение платежей: как и когда изменятся газовые квитанцииВидео

16:42

Украинцы в корне изменили свой рацион: чего стали есть намного меньшеВидео

16:23

Главари "ДНР" и "ЛНР" объявили об эвакуации жителей ОРДЛО в Россию: ответ МИД Украины

16:09

Магнитная буря 20-24 февраля 2022: график, влияние и что делать

16:04

Чернобыльскую зону закрыли для туристов: причинаВидео

15:59

Путин ответил Зеленскому: Украина должна начать переговоры с "ЛДНР"Видео

15:43

Перевод часов на летнее время 2022 – когда переходим в Украине

15:30

Украине угрожает 200-тысячная армия: в США увидели увеличение числа войск РФВидео

15:26

"Пацан сказал - пацан сделал" и "по понятиям": Лавров объяснил всю суть российской дипломатии

15:19

Новолуние в марте 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь беду

Реклама
15:16

Топливо в Украине взлетело в цене до небесВидео

14:58

Безумный ветер и дождь со снегом: какой будет погода в Украине на выходных

14:54

На Донбассе "легла" связь Vodafone: в МВД раскрыли детали диверсииВидео

14:46

Оккупанты обстреляли гумконвой ООН на Донбассе: огнем накрыли и город СчастьеВидео

14:41

В Польше нашли тело 42-летней украинки: труп лежал в сточной канавеВидео

14:26

Путину грозит дворцовый переворот: эксперт назвал сроки развязки ситуации вокруг Украины

14:15

Мясо по 220 грн за кило: в Украине резко подорожала говядина

14:12

"Невидимый" вирус: в Минздраве рассказали об обнаруженных в Украине новых подвидах ОмикронаВидео

14:04

Мир Наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров познакомится с необычной моделью и пойдет на мировой рекорд

13:47

"Надо немного подождать и вакцинироваться": Ляшко заявил о готовности отменить карантин в УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять