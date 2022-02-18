Мы ценим каждую жизнь, но большой эскалации нет - Данилов

Данилов не знает будет ли война в Укрине / УНИАН

На брифинге СНБО секретарь Алексей Данилов в очередной раз заявил, что никакого нападения на украинских территориях власти страны не планируют. Так как очень ценят жизнь каждого украинца.

"Мы не убийцы, мы мирная страна, мы ни на кого не нападали и мы будет себя отстаивать", - сказал Данилов.

Широкомасштабного наступления со стороны России в Украину, по его словам, также нет. Также как и пока нет информации о том, как на (украинцев - ред.) будут убивать. Данилов надеется, что точные данные появятся на звтрашней конференции в Мюнхене.

То, что сейчас происходит на Донбассе, секретарь СНБО назвал провокациями.

"Эскалация есть, но мы понимаем, широкомасштабного наступления, которым нас пугали - бомбовые удары... Мы не понимаем, как в 21 веке это может происходит. Что это будет? Геноцид? Терроризм? И ответы завтра может будут давать на Мюнхенской конференции, я думаю, там будет много вещей, которые расставят точки над И", - заявил секретарь СНБО.

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Обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине.

При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".

Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате обстрела разрушен жилой дом.

18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин из-за якобы обострения военного конфликта на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей.

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