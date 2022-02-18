Украине угрожает 200-тысячная армия: РФ удвоила число войск у границ - США

РФ стянула сотни тысяч военных на границу Украины / Facebook/mod.mil.rus

Россия стянула к границам Украины порядка 190 тысяч военных, заявил посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

По его оценке, на 30 января, российская группировка включала в себя около 100 тысяч военных, говорится в заявлении Соединенных Штатов ко встрече по Венскому документу.

"Мы оцениваем, что Россия, вероятно, собрала от 169 000 до 190 000 личного состава в Украине и вблизи нее по сравнению с примерно 100 000 на 30 января", - заявил он.

Какие войска угрожают Украине:

воинские части вдоль границы;

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подразделения РФ в Беларуси;

части армии РФ в оккупированном Крыму;

подразделения Росгвардии;

другие подразделения внутренней безопасности, дислоцированные в этих районах;

армейские корпуса РФ в ЛДНР.

По его словам, в то время как Россия пытается приуменьшить или обмануть мир своей наземной и воздушной подготовки, российские военные анонсировали широкомасштабные военно-морские учения в Черном море, Балтийском море и Арктике.

"Россия публично заявила, что только в учениях в Черном море принимают участие более 30 кораблей, и мы считаем, что десантные корабли Северного и Балтийского флотов были направлены в Черное море для пополнения местных сил", - говорится в заявлении США.

По словам посла, сейчас наблюдается самая значительная военная мобилизация в Европе со Второй мировой войны.

"Однако Российская Федерация отсутствует на сегодняшнем важном совместном заседании и отказывается пролить свет на беспрецедентное наращивание военной силы. Прошение о разъяснении своих военных действий согласно Венскому документу, который, напомню, является механизмом, на который Москва добровольно подписалась, она охарактеризовала как "провокацию" – добавил Карпентер.

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