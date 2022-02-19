Байден: Россия может вторгнуться в Украину в ближайшие несколько дней, Путин принял решение

Байден обратился к украинцам / Reuters

В пятницу, 18 февраля, президент США Джо Байден со срочным заявлением обратился к украинцам. Предлогом для этого стала ситуация на Донбассе, которая в последние два дня сильно обострилась.

Байден подчеркнул, что РФ обвинила Украину в обстреле детсада на Станице Луганской. А СМИ России уличил в ложной выкладке информации.

По словам президента США, украинские силы держатся сдержано и не позволяют втянуть себя войну. При том, что российские военные окружили Украину со всех сторон.

Кроме этого, глава США сказал, что Россия может вторгнуться в Украину уже на следующей неделе. После чего исправил себя, заявив о "следующих нескольких днях".

В частности, отвечая на уточняющий вопрос журналистов, убежден ли он, что президент Путин собирается вторгнуться в Украину, Байден ответил утвердительно.

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"На данный момент я убежден, что он (Владимир Путин, - ред.) принял решение", - сказал Байден в Белом доме.

В то же время он заявил, что остается путь для дипломатического решения: "Дипломатия всегда возможна". В противном случае Россия заплатит высокую цену.

"Мы готовы ввести жесткие санкции", - акцентировал Байден.

Угроза вторжения РФ

Ранее западные СМИ сообщили со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.

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