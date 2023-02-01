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Ракеты с дальностью 150 км HIMARS поставят Украине: США объявят о решении 3 февраля – WSJ

1 февраля 2023, 20:33
США передадут Украине ракеты GLSDB – их дальность больше всех ракет, которые предоставлялись Киеву в рамках военной помощи во время войны с Россией.
HIMARS, GLSDB
Украина получит ракеты дальностью 150 км для HIMARS / Коллаж SAAB, DVIDSHUB Flickr

Официальный Вашингтон 3 февраля может объявить о новом пакете военной помощи Украине, который впервые будет включать ракеты GLSDB с дальностью 150 километров. Украинские военные смогут использовать их в реактивных системах залпового огня HIMARS.

Как сообщает The Wall Street Journal, США до конца недели, скорее всего, анонсируют новый пакет военной помощи Украине с дальнобойными ракетами. Ожидается, что это произойдет 3 февраля.

По данным журналистам, ракеты GLSDB отправят в Украину в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI). Вооружения, которые идут по этой программе, обычно доставляются дольше, чем другое оружие, которое находится на складах США.

Примечательно, дальность ракет GLSDB – 150 километров. Дальность пуска этих ракет выше других ракет, ранее поставлявшихся Киеву.

Бойцы сил обороны Украины смогут использовать их для ударов из РСЗО HIMARS.

Дальнобойные ракеты GLSDB для Украины

Ранее сообщалось, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму 2 миллиарда долларов.

Киев получит первые дальнобойные ракеты GLSDB.

По информации Reuters, Вашингтон отказал Киеву в поставках ракет ATACMS, дальность которых составляет до 300 км.

"Большая дальность полета планерной бомбы GLSDB может позволить Украине поражать ценные военные объекты, которые ранее были недосягаемыми, и помочь ей продолжать контратаки, подрывая российскую оборону в глубине ее тыла", - отметили журналисты.

Военная помощь Украине:

война России и Украины HIMARS
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