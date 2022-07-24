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"Расширения войны" нет, Россия планировала захват Запорожчины и Херсонщины – разведка Британии

24 июля 2022, 15:59

Оккупанты в Херсонской и Запорожской областях с середины марта обсуждают перспективы проведения, дескать, "референдумов".

Лавров войска РФ
Лавров дал сигнал к проведению так называемых "референдумов" на захваченных территориях Украины - разведка Британии / Коллаж Reuters

Заявление министра иностранных дел страны-агрессора России Сергея Лаврова о якобы "расширении географии войны" против Украины не показывает ничего нового. Москва, вероятно, с самого начала собиралась захватить оккупированные Запорожскую и Херсонскую области, о чем свидетельствуют обсуждения захватчиками якобы "референдумов" еще в марте. Сейчас россияне ведут незначительное наступление на Донбассе – на Бахмутском направлении, однако их прогресс минимален. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке британской разведки говорится о том, что так называемого "расширения", дескать, российской "спецоперации" не происходит. Фиксируются небольшие наступления на Донбассе, на Бахмутском направлении. Но и там прогресс у оккупантов минимальный.

Как полагают специалисты, враг не менял вектор войны, о чем говорил Лавров, мотивируя это, мол, оказанием Западом военной помощи Украине.

"Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия расширила географию своей "специальной военной операции" за пределы самопровозглашенных "ЛДНР". Он утверждал, что операция теперь включает новые дополнительные районы, включая украинские Херсонскую и Запорожскую области из-за того, что западные страны поставляют в Украину оружие большой дальности. Это, вероятно, неправда. Россия не "расширила" свою войну", - указано в сообщении.

В разведке считают, что оккупация Херсонщины и Запорожчины, скорее всего, планировалась Москвой еще изначально.

"РФ вторглась на эти территории в феврале, и оккупационные власти публично обсуждают перспективы "референдумов", по крайней мере, с середины марта", - добавили разведчики.Читайте такжеЕсли ВСУ освободят Херсон, тогда либо рухнут войска РФ, либо начнется контрнаступление – Жданов

В разведке Британии предположили, что Лавров своими заявлениями дал сигнал к проведению так называемых "референдумов" на захваченных территориях за пределами Донецкой и Луганской областей.

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Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее сделал заявление, согласно которому президент Зеленский поставил армии Украины задачу освободить все захваченные российскими оккупантами территории. По словам Данилова, сроки, способы и очередность реализации целей определят военные.

Глава МИД России Сергей Лавров разразился заявлением о том, что Москва якобы намерена расширить свою "географию" войны против Украины. По его словам, войска РФ, мол, собрались "демилитаризировать" юг страны, включая Запорожскую и Херсонскую области. Также он добавил, что захватчики готовы пойти еще дальше, если западный мир будет помогать Киеву дальнобойной артиллерией.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович полагает, что спустя месяц-полтора оккупационная армия РФ потеряет наступательный потенциал на востоке Украины. Как подчеркнул Арестович, на других направлениях российские войска уже прекратили наступление, однако продолжают стрелять.

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