"Развязал войну ради своей паранойи": Ходорковский призвал русских выходить на протесты против режима Путина

Михаил Ходорковский / скриншот Youtube

Опальный российский олигарх Михаил Ходорковский призвал граждан своей страны открыть глаза и увидеть правду о "специальной военной операции" президента Путина.

Он отметил, что войну развязали Путин и его шайка, а не Россия, назвав это преступлением против человечества без срока давности.

"Недаром Путин устроил это представление с Советом Безопасности. Он по старой мафиозной привычке замазал всех, чтобы не соскочили. И депутатов тоже. Путин пытается расширить базу отвечающих за вторжение, но важно понимать, что война развязана Путиным и его шайкой, а не Россией. Даже после смерти он останется одним из самых презираемых российских лидеров", - отметил Ходорковский.

Он отметил, что Европа и мир не забудут и не простят развязывание войны на континенте в 21 веке.

"Для европейцев сравнение Путина с Гитлером уже не является преувеличением", - заявил он. Реклама

Ходорковский призвал россиян к революции и свержению путинского режима.

Также отмечается, что на платформе Change.org появилась петиция с требованием импичмента президента России Владимира Путина

По словам автора инициативы, Путин виновен в государственной измене и военных преступлениях из-за вторжения России в Украину.

На данный момент петицию подписали более 46 тысяч человек.

Читайте также: