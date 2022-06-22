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Войска России казнили фотографа Макса Левина под Киевом - Репортеры без границ

22 июня 2022, 13:43

Репортеры без границ обнародовали отчет с доказательствами казни россиянами Макса Левина и Алексея Чернышева.

Макс Левин
Макс Левин / Telegram

В международной неправительственной организации Репортеры без границ считают, что украинского фотографа и журналиста Макса Левина и его друга солдата Алексея Чернышева казнили под Киевом солдаты из России. Вероятно, оккупанты убили журналистов после допросов и пыток.

Репортеры без границ опубликовали материал-расследование, в котором говорится о том, что после поездки двух следователей в Украину, продлившейся с 23 мая по 3 июня с целью расследования смерти Макса Левина во время оккупации, обнародован отчет со сведениями и доказательствами. В нем указано, что Левина и его друга и охранника Чернышева казнили российские оккупанты в лесу под Киевом. Возможно, в отношении журналистов применялись допросы и пытки.

Тела Левина и Чернышева нашли 1 апреля в лесу близ села Мощун, которое находится в 20 километрах к северу от Киева. В организации считают, что их убили 13 марта.

Глава следственного отдела Репортеров без границ (RSF) Арно Фроже и французский военный фоторепортер Патрик Шовель, работавший с Левиным на Донбассе в конце феврали, больше недели работали над сбором доказательств и установлением обстоятельств смерти Левина.

Фроже и Шовель пришли к выводу, согласно которому Левина и Чернышева хладнокровно казнили. Доказательства против войск РФ убедительны.

Следователи на основе собранной информации и доказательство восстановили события.Читайте такжеПогиб украинский фотограф Макс Левин

В RSF рассказали, что 10 марта Левин потерял свой беспилотник в лесу возле Мощуна. Он собирался получить кадры военного вторжения РФ в данный район.

Когда спустя 3 дня фотограф вернулся в эти леса, часть леса уже контролировали россияне. Местность была под контролем вражеских войск, однако Левин стремился вернуть свой беспилотник. Он был убежден в том, что беспилотник зафиксировал очень важные фотоснимки, но вернуть их не удалось.

Представители Репортеров без границ приехали в Украине 24 мая – почти через 2 месяца после освобождения Киевской области от российских оккупантов. Но местность все еще представляла опасность – захватчики оставили после себя ловушки и взрывные устройства. Там еще чувствуется запах гари, жилые дома разрушены, немногочисленные жители травмированы, а земля усыпана обломками вражеской бронетехники.

RSF в сопровождении сотрудников украинских спецслужб удалось установить место преступления. Обугленный автомобиль Форд Маверик, который принадлежал Левину, находился еще там.

Сожженный автомобиль Макса Левина под Мощуном, 28.05.2022 / Патрик Шовель, RSF

На месте преступления специалисты обнаружили несколько пуль и документы, подтверждающие личность Чернышева, и установили 14 пуль в автомобиле журналиста.

Одну из пуль RSF смогли найти в сгоревшем авто Левина / Флоран Марси, RSF

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Журналисты нашли несколько предметов с возможными следами ДНК, которые могут указывать на присутствие военных РФ очень близко от места убийства Левина и Чернышова. Предметы были идентифицированы, некоторые из них изъяли.

Далее, уже на последнем этапе поиска по инициативе RSF, при помощи металлоискателей была найдена пуля, которая, по всей вероятности, попала в Левина.

Пулю и гильзу обнаружили на земле в локации, где раньше нашли тело Левина, 30.05.2022 / Патрик Шовель, RSF

Репортеры без границ не могут ответить на все вопросы, но выдвинули две гипотезы развития событий. Они надеются, что однажды можно будет установить лиц, которые совершили данное двойное убийство.

В организации считают, что доказательства указывают на гибели журналистов Левина и Чернышова в результате казни, которой мог предшествовать допрос.

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"Анализ фотографий с места преступления, сделанных на месте наблюдений, и изъятых вещественных доказательств, четко указывают на казнь, которой, возможно, предшествовал допрос или даже пытки", - сказал генеральный секретарь организации Кристоф Делуар.

Делуар добавил, что Макс Левин и его друг Алексей Чернышев отдали жизнь за борьбу и достоверную информацию. RSF будет бороться за то, чтобы установит и найти тех, кто казнил журналистов.

Представителей Репортеров без границ приняли замгенпрокурора Украины, руководитель отдела расследований преступлений против СМИ и руководитель прокуратуры Киевской области.

Французского журналиста Арно Фродже в Киеве официально допросили СБУ в качестве свидетеля происшествия еще 1 июня. RSF передали Киеву 9 улик, которые им удалось собрать на местах, и несколько десятков фотографий авторства Патрика Шовеля с места преступления.

Киевская область война России и Украины
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