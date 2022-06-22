Войска России казнили фотографа Макса Левина под Киевом - Репортеры без границ

Репортеры без границ обнародовали отчет с доказательствами казни россиянами Макса Левина и Алексея Чернышева.
В международной неправительственной организации Репортеры без границ считают, что украинского фотографа и журналиста Макса Левина и его друга солдата Алексея Чернышева казнили под Киевом солдаты из России. Вероятно, оккупанты убили журналистов после допросов и пыток.
Репортеры без границ опубликовали материал-расследование, в котором говорится о том, что после поездки двух следователей в Украину, продлившейся с 23 мая по 3 июня с целью расследования смерти Макса Левина во время оккупации, обнародован отчет со сведениями и доказательствами. В нем указано, что Левина и его друга и охранника Чернышева казнили российские оккупанты в лесу под Киевом. Возможно, в отношении журналистов применялись допросы и пытки.
Тела Левина и Чернышева нашли 1 апреля в лесу близ села Мощун, которое находится в 20 километрах к северу от Киева. В организации считают, что их убили 13 марта.
Глава следственного отдела Репортеров без границ (RSF) Арно Фроже и французский военный фоторепортер Патрик Шовель, работавший с Левиным на Донбассе в конце феврали, больше недели работали над сбором доказательств и установлением обстоятельств смерти Левина.
Фроже и Шовель пришли к выводу, согласно которому Левина и Чернышева хладнокровно казнили. Доказательства против войск РФ убедительны.
Следователи на основе собранной информации и доказательство восстановили события.Читайте такжеПогиб украинский фотограф Макс Левин
В RSF рассказали, что 10 марта Левин потерял свой беспилотник в лесу возле Мощуна. Он собирался получить кадры военного вторжения РФ в данный район.
Когда спустя 3 дня фотограф вернулся в эти леса, часть леса уже контролировали россияне. Местность была под контролем вражеских войск, однако Левин стремился вернуть свой беспилотник. Он был убежден в том, что беспилотник зафиксировал очень важные фотоснимки, но вернуть их не удалось.
Представители Репортеров без границ приехали в Украине 24 мая – почти через 2 месяца после освобождения Киевской области от российских оккупантов. Но местность все еще представляла опасность – захватчики оставили после себя ловушки и взрывные устройства. Там еще чувствуется запах гари, жилые дома разрушены, немногочисленные жители травмированы, а земля усыпана обломками вражеской бронетехники.
RSF в сопровождении сотрудников украинских спецслужб удалось установить место преступления. Обугленный автомобиль Форд Маверик, который принадлежал Левину, находился еще там.
На месте преступления специалисты обнаружили несколько пуль и документы, подтверждающие личность Чернышева, и установили 14 пуль в автомобиле журналиста.
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Журналисты нашли несколько предметов с возможными следами ДНК, которые могут указывать на присутствие военных РФ очень близко от места убийства Левина и Чернышова. Предметы были идентифицированы, некоторые из них изъяли.
Далее, уже на последнем этапе поиска по инициативе RSF, при помощи металлоискателей была найдена пуля, которая, по всей вероятности, попала в Левина.
Репортеры без границ не могут ответить на все вопросы, но выдвинули две гипотезы развития событий. Они надеются, что однажды можно будет установить лиц, которые совершили данное двойное убийство.
В организации считают, что доказательства указывают на гибели журналистов Левина и Чернышова в результате казни, которой мог предшествовать допрос.
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"Анализ фотографий с места преступления, сделанных на месте наблюдений, и изъятых вещественных доказательств, четко указывают на казнь, которой, возможно, предшествовал допрос или даже пытки", - сказал генеральный секретарь организации Кристоф Делуар.
Делуар добавил, что Макс Левин и его друг Алексей Чернышев отдали жизнь за борьбу и достоверную информацию. RSF будет бороться за то, чтобы установит и найти тех, кто казнил журналистов.
Представителей Репортеров без границ приняли замгенпрокурора Украины, руководитель отдела расследований преступлений против СМИ и руководитель прокуратуры Киевской области.
Французского журналиста Арно Фродже в Киеве официально допросили СБУ в качестве свидетеля происшествия еще 1 июня. RSF передали Киеву 9 улик, которые им удалось собрать на местах, и несколько десятков фотографий авторства Патрика Шовеля с места преступления.