РФ перебросила войска и оборудует новые позиции в трех километрах от Сумщины

В Министерстве обороны не исключают в дальнейшем усиления интенсивности обстрелов РФ территории Украины.
Российские оккупанты оборудуют позиции в Брянской области в 3 км от государственной границы Украины, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
"Наша разведка сообщает о том, что российские войска обустраивают позиции в районах Подывотье и Некислица, это Брянская область, Россия, около 3 км от государственной границы Украины", - рассказал он в ходе брифинга, который транслировался на YouTube канале Ukrinform TV.
Мотузяник рассказал, что также агрессор нанес авиационный ракетный удар парой самолетов Су-35 по территории Украины в районе Белополья Сумской области, около 8 км от государственной границы.
"Также там зафиксировано вражеский артиллерийский огонь в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области, 2 км от границы", - добавил Мотузяник.
Спикер Министерства обороны Украины не исключает в дальнейшем усиления интенсивности обстрелов позиций наших войск, а также объектов инфраструктуры на этом направлении.
"Кроме того, возможны рейдовые и диверсионные действия со стороны подразделений Вооруженных сил РФ", - отметил он.
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Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины на юге Украины, на Херсонском и Запорожском направлениях, смогли продвинуться вперед в среднем на 8-10 км.
Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона, об успешных действиях защитников Украины стало известно вечером в воскресенье, 29 мая.
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