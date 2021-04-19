РФ приостановила авиасообщение с Турцией: Пономарев назвал истинную причину решения Путина

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин / Фото Reuters

Президент РФ Владимир Путин приостановил авиасообщения между Турцией и Россией до 1 июня 2021 года из-за геополитических маневров Анкары, в том числе военной помощи и международной поддержки Украины.

Впрочем, закрытое авиасообщение и отмена туристических чартерных рейсов стало неприятностью больше для россиян, чем для турков. Такое мнение озвучил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в комментарии изданию Obozrevatel.

"Это действительно демарш. Турки постоянно наращивают военные поставки в Украину, особенно беспилотников, плюс риторика относительно военных кораблей, что пропустят, а что нет – вот это Москву, конечно, раздражает очень сильно", – уточнил Пономарев.

Однако в условиях пандемии коронавируса, когда введено много ужесточений и локдаунов, пассажиропоток стал меньше, и многие турки психологически готовы к разного рода ограничениям. Пономарев добавил, что это не тот случай, как было в 2018 году, когда Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, нарушивший ее воздушное пространство. Тогда закрытие авиасообщения между странами действительно стало неожиданным для турецкой стороны.

Политик также отметил, что Турция – единственная страна, которая предпринимает политические шаги не на уровне личностных интересов отдельных политиков, а на основе долгосрочной и продуманной политики.

"Они последовательно играют на обострение по всему периметру для повышения собственного лидерства. Ничего нового Эрдоган Зеленскому не сказал, кроме поддержки Украины вступить в НАТО. Но учитывая маргинальное положение самой Турции в НАТО, это заявление стоит рассматривать как заметную перчатку, брошенную не только России, но и Германии с Францией", – считает Пономарев.

Как сообщал Главред, Россия с 15 апреля ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за вспышек коронавируса в странах. Полеты предварительно приостановлены до 1 июня. Авиасообщение с Танзанией и Турцией будет возобновлено в том случае, если ситуация с коронавирусом в этих странах стабилизируется.

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