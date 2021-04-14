Турция вступилась за Украину перед Россией

Турция обеспокоена обострением нынешней ситуации на востоке Украины и выступает за ее мирное урегулирование на основе международного права.
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара выступает за деэскалацию ситуации на востоке Украины.
По его словам, Турция обеспокоена из-за обострения ситуации на Донбассе, передает Укринформ.
"Мы выступаем за снятие напряжения между Россией и Украиной, мирное урегулирование с уважением к территориальной целостности (Украины, - ред.)в рамках международного права", - сказал министр обороны Турции.
Акар добавил, что Турция не признает временной оккупации Крымского полуострова, поддерживает крымских татар.
Читайте такжеЭксперт раскрыл, в чем интерес Турции в украинско-российском конфликте"Украина - наш стратегический партнер. Мы очень обеспокоены ее будущим. Мы, как государство, задекларировали свою заинтересованность в ее безопасности, мирной жизни, территориальной целостности. Мы заявили, что не признаем оккупации Крыма. Мы сказали, что нас очень беспокоит существование крымских татар и их будущее ", - сказал министр обороны.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
Встреча Зеленского и Эрдогана - о чем ранее писал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля прибыл с рабочим визитом в Турцию.
- После переговоров Зеленского с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, которые продолжались около трех часов, состоялось 9-е заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, по результатам которого была подписана совместная декларация.
- По итогам переговоров с Зеленским Эрдоган заявил о неуклонной поддержке независимости и государственного суверенитета Украины.
- Эрдоган заявил, что на переговорах с Зеленским подтвердил принципиальное решение Турции не признавать аннексию Крыма.