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Турция вступилась за Украину перед Россией

14 апреля 2021, 11:43
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Турция обеспокоена обострением нынешней ситуации на востоке Украины и выступает за ее мирное урегулирование на основе международного права.

Турция,флаг
Турция обеспокоена из-за обострения ситуации на Донбассе / Reuters

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара выступает за деэскалацию ситуации на востоке Украины.

По его словам, Турция обеспокоена из-за обострения ситуации на Донбассе, передает Укринформ.

"Мы выступаем за снятие напряжения между Россией и Украиной, мирное урегулирование с уважением к территориальной целостности (Украины, - ред.)в рамках международного права", - сказал министр обороны Турции.

Акар добавил, что Турция не признает временной оккупации Крымского полуострова, поддерживает крымских татар.

Читайте такжеЭксперт раскрыл, в чем интерес Турции в украинско-российском конфликте"Украина - наш стратегический партнер. Мы очень обеспокоены ее будущим. Мы, как государство, задекларировали свою заинтересованность в ее безопасности, мирной жизни, территориальной целостности. Мы заявили, что не признаем оккупации Крыма. Мы сказали, что нас очень беспокоит существование крымских татар и их будущее ", - сказал министр обороны.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Встреча Зеленского и Эрдогана - о чем ранее писал Главред:

  • Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля прибыл с рабочим визитом в Турцию.
  • После переговоров Зеленского с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, которые продолжались около трех часов, состоялось 9-е заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, по результатам которого была подписана совместная декларация.
  • По итогам переговоров с Зеленским Эрдоган заявил о неуклонной поддержке независимости и государственного суверенитета Украины.
  • Эрдоган заявил, что на переговорах с Зеленским подтвердил принципиальное решение Турции не признавать аннексию Крыма.

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