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РФ просит 100 тысяч тонн бензина у страны, которой угрожает оккупацией

Андрей Ганчук
8 апреля 2024, 21:34
Страна-агрессор Россия опасается роста дефицита топлива и остановки нефтеперерабатывающих заводов из-за возможного усиления ударов дронов ВСУ.
Россия, бензин
Россия может ввести полный запрет на экспорт бензина - Reuters / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Pixabay

Россия просит Казахстан, которому пропагандисты, среди которых и депутат Госдумы Андрей Гурулев, открыто угрожают оккупацией, быть готовым отправить ей 100 тысяч тонн бензина в случае недостатка топлива, который может лишь усилиться из-за остановки работы нефтеперерабатывающих заводов вследствие атак украинских дронов.

Как сообщает Reuters, сделка Москвы с Алма-Атой уже согласована, также россиянам согласилась помочь подконтрольная Беларусь.

Что с переработкой нефти в России

В материале указывается, что по состоянию на конец марта атаки БПЛА вывели из строя примерно 14% мощностей первичной переработки нефти в РФ. Как заявляет Москва, "ситуация на внутренних топливных рынках стабильная, а запасы достаточно большие".

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Россия запретила экспорт бензина на полгода

В РФ с 1 марта приняли решение запретить экспорт бензина на полгода, чтобы не допустить ситуацию острого дефицита топлива. Впрочем, ограничения не распространяются на Евразийский экономический союз, в который входят Казахстан и Монголия.

При этом, по мнению трейдеров, запрет может стать более широким, если обстановка с нефтью ухудшится.

Сколько бензина в Казахстане

Журналисты пишут, что по состоянию на 5 апреля 2024 года в Казахстане есть 307,7 тысяч тонн бензина АИ-92, 58 тысяч тонн АИ-95. Дизельного топлива – 435,3 тысяч тонн, авиатоплива – 101 тысяча тонн.

В России из-за ударов по НПЗ останавливаются предприятия – главные новости:

Удары дронов по НПЗ России привели к тому, что в стране-оккупанте остановилась работа некоторых предприятий. Проблему признали в министерстве энергетики и решили "принять меры".

Силы обороны Украины поразили треть крупнейших НПЗ России. Примечательно, что дальнобойные средства поражения бьют по стратегическим объектам на все большем расстоянии.

В разведке Министерства обороны Великобритании считают, что РФ не сможет защитить все свои НПЗ от ударов дронов. Нарушена работа минимум 10% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов. Последствия окажут влияние на ситуацию на внутреннем топливном рынке.

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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нефть бензин дроны война России и Украины
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