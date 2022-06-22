Риск нового наступления на Киев: РФ формирует 15-тысячный армейский корпус

РФ формирует новые подразделения / Facebook/mod.mil.rus

Российские оккупанты в западном военном округе формируют 3-й армейский корпус численностью до 15,5 тыс. военнослужащих с пунктом постоянной дислокации в Мулино Нижегородской области.

Не исключено, что новое соединение может быть задействовано в наступлении на Киев, заявил в интервью Укринформу командующий группировкой сил и средств обороны города Киева Александр Павлюк.

Он уточнил, что ориентировочный срок получения готовности к выполнению задач нового подразделения – 15 августа текущего года.

"Не исключено, что в случае необходимости подразделения и военные части из состава вновь создаваемого армейского корпуса могут быть задействованы в наступлении на Киев", - подчеркнул он.

По его данным, вдоль государственной границы Украины на территории брянской и курской областей России сосредоточены до трех батальонных тактических групп, одна ротная тактическая группа из состава вооруженных сил российской федерации и до трех батальонов федеральной службы войск национальной гвардии.

"Указанной группировки на сегодняшний день недостаточно для проведения наступательной операции в направлении на Киев, ее основной задачей является прикрытие участка российско-украинской границы. В общей сложности группировка противника в указанной полосе, с учетом пограничной службы ФСБ РФ, может насчитывать: личного состава – до 4 тыс. человек, средств огневого поражения – до 300 единиц", - добавил Павлюк.

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Ранее сообщалось о том, что признаков формирования войск Российской Федерации к северу от украинской границы для нового наступления на Киев пока не наблюдается.

Вместе с тем Россия от своей агрессивной цели овладеть всей территорией Украины не отказалась.

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